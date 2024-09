Býval najkrajším mužom Bratislavy, zaľúbiť sa doňho bolo na samovraždu. Fedor Šrobár sa prepil až do neba

Bol jednou z legendárnych postáv hlavného mesta a nikdy nechýbal tam, kde sa niečo dialo. Fedor Šrobár pochádzal z váženej rodiny, no v šľapajach svojho slávneho pradeda, ktorý bol prvorepublikovým ministrom, sa nevydať odmietol. Namiesto toho sa zameral na zábavu a pôžitky a v tejto sfére to dotiahol najďalej, ako to len šlo. Svoju záľubu v alkohole pred svetom netajil a na nekončiacich večierkoch sa často unavil tak, že sa váľal po zemi. Slovenská smotánka ho však milovala a kamaráti, ktorí s ním zostávali pri poháriku až do rána, sa oňho starali, aj keď bol bezvládny a nevedel stáť na nohách. Vždy mu pomohli domov.

Fedor mal aj druhú stránku, mnohí ho považovali za nápomocného a rozhľadeného muža. Kým si nevypil – potom nastávali problémy. Prečítajte si príbeh nekorunovaného kráľa bratislavských večierkov, ktorého kariéra sa skončila predčasne, tragicky.

Takto Fedor neraz končil večierky. Foto: Facebook @Pavol Vaško

Jeho poznávacím znamením boli strapaté vlasy, dobronzova opálená pleť a chromá noha, kvôli ktorej chodieval svojho času dokonca s barlou. To mu však neuberalo na sebavedomí, zakaždým sa rád obklopoval ženami. Bolo mu jedno, či sú to mladučké missky alebo staršie dámy, chudé či korpulentné. Fedor dokázal zložiť kompliment každej.

Veľký milovník, ktorý rád pomáhal

Bol to veľký milovník a lichotník, no keď si viac vypil, občas svojím správaním dámy aj obťažoval. Nezabudnuteľný zjav dokázal rozprúdiť zábavu všade, kde sa objavil, a niektorí organizátori či majitelia podnikov už len nešťastne lamentovali, keď ho videli prichádzať.

Fedor bol pravnukom bývalého slovenského politika Vavra Šrobára a hovorilo sa o ňom, že zdedil viacero nehnuteľností, ktoré prenajímal, vďaka čomu nemusel pracovať. Pomáhal však s manažovaním hotelov a neskôr dostával ako invalidný dôchodca podporu od štátu.

Na obrazy domaľovali vrany

Šrobár vyštudoval ekonómiu, kde sa veľmi zblížil s otcom Viktora Vinczeho, Viktorom Vinczem starším. Svokor moderátorky Adely si toho s Fedorom zažil v mladosti veľa, no najdivokejšie obdobie mali práve počas študentských čias, keď sa z kráľa bratislavských večierkov doslova podlamovali dievčatám kolená. „Šrobár bol najkrajší muž v Bratislave, zamilovať sa do neho bolo na samovraždu,“ povedal kedysi pre Plus 7 dní Vincze, s ktorým by ste Fedora pristihli pri mnohých vylomeninách.