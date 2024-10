Po nečakanom rozvode skončil v podnájme. Peter Lipa je 81-ročným pubertiakom vďaka advokátke Zuzke

Má 81 rokov a za to najväčšie šťastie považuje, že prežil vojnu. Peter Lipa kvôli nej prišiel ako ročný chlapček o otca, ktorého nemohol nikdy spoznať a prišiel aj o meno, s ktorým sa narodil. Napriek ťažkému detstvu sa náš najznámejší džezmen nechce sústrediť na minulosť, ale vždy sa pozerá dopredu. „Postretlo ma šťastie, že mám osobu, ktorá mi je taká blízka. Myslím si, že aj jej zásluhou sa mi darí,“ hovorí dnes 81-ročný Peter Lipa, ktorý je večným pubertiakom pri partnerke Zuzane, ktorú spoznal po nečakanom rozvode.

Foto: TASR

Zdanlivé bezpečie

Jeho otec Mikuláš Löwy sa narodil v Budapešti a jeho mama Jolana Lipová zase v Rumunsku. „Mamini rodičia sa do Prešova prisťahovali z rumunsko-maďarského pohraničia, mali šesť detí, a tie sa potom rozleteli do sveta. O otcovej histórii toho viem menej,“ spomínal Peter Lipa, ktorý sa rodičom narodil v Prešove s úplne iným priezviskom. To mu ale zobrala vojna, rovnako ako aj otca, domov, bezpečie a krásne detstvo. V DNA má zakódované časy, kedy nikto nič nemal.

Petrov otec pracoval v prešovskom kníhkupectve U Stanovského a mamina Jolana zase viedla rodinné papiernictvo. „Otec si myslel, že mu ako Židovi nič nehrozí, keďže bol v tzv. zmiešanom manželstve, ženatý s kresťankou a mal dve kresťanske deti,“ spomínal pre Pamäť národa hudobník, ktorý mal iba rok, keď jeho otca transportovali do Auschwitzu, kde sa pre zlý zdravotný stav nedožil slobody.

Mladý Peter Lipa. Foto: Archív PL

Sirota v kláštore

„Mama sa zľakla, že pôjdu aj po nás, deťoch. Zavrela obchod a zmizli sme z Prešova,“ spomínal. Jeho mama zbalila všetko, čo by mohla neskôr predať a vymýšľala plán, ako by mohla zachrániť svoje deti. Najskôr išla s dcérou Katkou do Tatier. „Katka si tam našla kamarátky a mama sa bála, že nás prezradia. Tak sme išli všetci do Kláštora pod Znievom a tam nás prijali rádové sestričky,“ vravel Peter, ktorého spolu so sestrou vyhlásili za siroty a takto sa im podarilo prečkať vojnu.

„Mama zas bývala v dedine u nejakých ľudí ako nová, cudzia osoba,“ vravel pre denník SME Peter, ktorému mama po vojne zmenila meno na jej rodné priezvisko. Bála sa, aby pre židovský pôvod jej deti nemali ešte niekedy v živote problémy. Peter Lipa ešte dlho po vojne žil v domnienke, že sa jedného dňa jeho otec vráti a až keď mal 12 rokov, pochopil, že sa to nikdy nestane.

Mladý Peter Lipa. Foto: Archív PL

„Po návrate z koncentračného tábora ho pred svedkami vyhlásili za mŕtveho. Asi pätnástich rokoch som bol v rámci školského zájazdu v Osvienčime a na vlastné oči som videl tú hrôzu, ale pochopiť sa to nedalo,“ povedal otvorene Peter Lipa, ktorý našiel útechu v hudbe a nakoniec aj v láske, keď spoznal svoju budúcu manželku Norinu. Tú si bral až ako 37-ročný a možno by sa tak ani nestalo, keby po ich prvom zblížení neotehotnela.