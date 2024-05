Osudovo sa stretli. Braňo Kostka a Zdena Studenková vekový rozdiel nikdy necítili, podstatné je niečo iné

„Podstatné je, že si rozumieme a že máme pocit, že sme sa osudovo stretli,“ hovorí Braňo Kostka o vekovom rozdiele medzi ním a jeho životnou partnerkou, herečkou Zdenou Studenkovou. Vzťah, ktorému nik nedával veľké šance, sa ukázal ako pravá životná láska, ktorá trvá už takmer 30 rokov.

Známy dirigent v nedávnom rozhovore pre podcast Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej prezradil viac zo života s legendárnou hereckou ikonou aj to, ako po toľkých rokoch vo vzťahu s ňou vníma sedemnásťročný vekový rozdiel.

On mal 22, ona 39

Herečka stretla dirigenta na začiatku 90. rokov, keď dostala jedinečnú ponuku hrať v muzikáli Pokrvní bratia. „Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som že... a toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci,“ priznala Zdena Studenková v markizáckej šou 2 na 1.

V tom čase bola vydatá za svojho druhého manžela, režiséra Stanislava Párnického, s ktorým mala dcéru Simonu. Ku koncu ich vzťahu však už nebola s manželom šťastná. A tak odišla do iného zväzku.

Životnú lásku našla v mladom dirigentovi. On mal v tom čase 22 rokov, ona 39 a celá rodina podľa jej slov tvrdila, že sa zbláznila. Ich vzťahu spočiatku neveril aj kvôli sedemnásťročnému vekovému rozdielu.

Chvalabohu, že sa stretli

Ukázalo sa, že to nebol len románik, ale naozaj niečo skutočné a dnes sú Zdena a Braňo spolu takmer 30 rokov. Aj oni sa však vedia pohádať, no podľa Braňa sa ku konfliktom po čase vrátia a riešia ich až vtedy, keď majú chladnú hlavu. Obaja sú totiž dosť temperamentní.

