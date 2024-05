Kde má orgány, pýtajú sa ľudia. Kim Kardashian prosia, aby prestala byť zlým vzorom pre dievčatá

Keď sa snažila o úsmev, vyzeralo to, že by mohla kedykoľvek omdlieť.

„Si v poriadku a kde sa ti zmestia orgány?“ pýtajú sa ľudia v komentároch pod najnovšími fotografiami Kim Kardashian. Americká celebrita z povolania sa na tohtoročnom Met Gala objavila v metalickom outfite, ktorý vyvolal obrovskú diskusiu. Ľudí prekvapil najmä jej neprirodzene úzky pás, ktorý podľa mnohých nastavuje nedosiahnuteľné štandardy krásy.

Pri chôdzi potrebovala pomoc

Metropolitné múzeum hostilo opäť najväčšiu módnu udalosť roka Met Gala, ktorá priťahuje svetové celebrity ako magnet. Tohtoročná téma bola „Záhrada času“ inšpirovaná výstavou v Metropolitnom múzeu, a tak sa to na červenom koberci hmýrilo kvetinovými aplikáciami, lesklými korálikmi a pompéznymi outfitmi.

Metgalová stálica Kim Kardashian sa ukázala v metalickom dizajnérskom kúsku, ktorý obsahoval aj korzet, ktorý jej vytvoril neuveriteľne tenký osí pás. A práve korzet vyvolal debatu. „Sú tvoje orgány v poriadku? Vyzeráš, že trpíš,“ písali pod fotografie fanúšikovia. Hoci mnohí jej šaty chválili, väčšina ľudí si na videách všimla, že Kim Kardashian mala problém s dýchaním, rozprávaním a pri chôdzi po schodoch potrebovala pomoc. Keď sa snažila o úsmev, vyzeralo to, že by mohla kedykoľvek omdlieť.

„Rešpektujem ťa ako matku a podnikateľku, ale tvoj pás vyzerá tak nezdravo a mladým dievčatám nejdeš dobrým príkladom,“ napísala jedna z komentujúcich, ktorá má obavy z toho, aký vplyv môže mať na mladé dievčatá celebrita ako Kim Kardashian, ktorú len na Instagrame sleduje vyše 363 miliónov ľudí.

Šialené diéty, ale žiadna radosť

Nie je to prvýkrát čo Kim Kardashian na Met Gala vyvolala debaty. Minulý rok mala na sebe slávne šaty Marilyn Monroe a pred kamerami sa chválila, že kvôli šatám schudla za tri týždne sedem kilogramov. „Bola to taká výzva. Bolo to ako rola. Bol som rozhodnutá, že ich zapnem,“ povedala vtedy Kim, ktorú za jej slová kritizujú nielen fanúšikovia, ale aj odborníci na výživu. Jej slová sú podľa nich veľmi nebezpečné.

„Namiesto zdieľania šialenej diéty by som rada počula, ako celebrity hovoria novinárom na červenom koberci, ako úžasne sa cítia vo svojich šatách. Chcela by som ich vidieť, ako sa chvália, že dokážu dýchať, jesť, sedieť, tancovať, piť, hýbať sa,“ odkázala komentátorka z časopisu ELLE, Emily Croninová.