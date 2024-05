Sklamanie vystriedala tá najkrajšia radosť. Reprezentačný obranca sa teší zo synčeka a zabojuje na MS

Smútok po prehre v dramatickom finále českej hokejovej extraligy prežíval Peter Čerešňák iba chvíľu. Obrancovi Pardubíc sa totiž krátko po skončení klubovej sezóny narodil syn a tak sklamanie vystriedala obrovská radosť. S ňou však aj rodinné povinnosti, ktoré sa tridsaťjedenročnému bekovi podarili a tak sa mohol v pondelok pripojiť k slovenskej reprezentácii pred majstrovstvami sveta.

Jednoduché a zložité zároveň

„Rozhodovanie bolo na jednej strane jednoduché, na druhej zložité. Ja som vedel, že chcem ísť, no keďže sme rodili týždeň dozadu, tak som sa najprv potreboval postarať o rodinu, aby sme sa presunuli na Slovensko a všetko bolo v pohode. Nakoniec sme všetko stihli, všetko zvládame, takže som mohol prísť,“ prezradil.

Smútok po neúspešnom finále českej extraligy tak rýchlo vystriedali krásne pocity po narodení potomka. „Človek prišiel rýchlo na iné myšlienky a emócie, takže to nakoniec dobre dopadlo,“ uviedol a s úsmevom odvetil aj na otázku, či nesmúti, že musí na dva týždne odísť od rodiny: „Odišiel som len včera, takže zatiaľ je to v pohode, ale uvidíme, ako to bude o pár dní. Verím však, že ja aj oni to zvládneme.“

Dlhá sezóna

Jeden z najlepších obrancov najvyššej českej súťaže sa pridal k tímu, v ktorom je osem hráčov, ktorí si tento rok zahrali v NHL. „Kvalita je veľká. O tento šampionát bol veľký záujem, prišlo aj veľa chalanov z NHL, z čo máme radosť. Včera sme mali prvý tréning pokope a dnešný zápas s USA alebo ten prvý na šampionáte napovie, ako nám to pôjde,“ uviedol.

