Vošiel do dverí a vedela, že bude zle. Jana Majeská sa trápila, že ju introvert Marek nebude mať rád

„Vošiel do miestnosti a ja som vedela, že som stratená,“ priznáva Jana Majeská, ktorá svojho životného partnera stretla úplnou náhodou. S Marekom Majeským sú spolu 18 rokov, no ich začiatky neboli vôbec jednoduché. Zamyslený introvert nikdy nebol z tých, ktorí bezstarostne balili ženy a vzťahy striedali ako ponožky, ona sa zase obávala 10-ročného vekového rozdielu. Dnes herci dokazujú, že všetky obavy boli zbytočné a sú toho názoru, že ak manželstvo, tak na celý život.

S herečkou? Nikdy

Ona sa narodila v Prešove, on v Bratislave a obaja sa k herectvu dostali úplnou náhodou. Marek Majeský chcel byť archeológom a prihlášku na herectvo si podal len z recesie. Na jeho prekvapenie ho prijali. O 10 rokov neskôr prišla na Vysokú školu múzických umení aj Janka z Prešova, ktorá chcela byť učiteľkou slovenčiny, no keď ju nakoniec na druhý pokus zobrali na herectvo, odišla do Bratislavy.

„Pamätám si, ako vošla profesorka Vášaryová do miestnosti a ja som si pomyslela, čo ja tu robím, ako to zvládnem, nejaká Janka z Prešova,“ spomínala pre Pravdu Janka, ktorá ani netušila, že na vysokej škole stretne svojho osudového partnera. Stačilo pritom iba málo a s Marekom by sa nespoznali.

Janka práve končila školu a chcela sa vrátiť na východ, on bol zase v košickom divadle, no vracal sa do Bratislavy, kde nastupoval na doktorandské štúdium. „Čuduj sa svete, náhodou som nastúpil ako doktorand k Emílii Vášáryovej, ktorá práve končila so svojím ročníkom – tým Jankiným,“ spomínal v rozhovore s Evitou Marek, ktorý mal v tom čase po tridsiatke a lásku medzi študentkami určite nehľadal. Dlhé roky sa totiž bil do pŕs, že vzťah s herečkou nikdy mať nebude.

Nebol žiadny gigolo

Pre Janku to však bola láska na prvý pohľad. „Vo chvíli, keď si vošiel do dverí, vedela som, že bude zle (smiech). Pamätám si, že keď som v ten deň išla zo školy domov, hovorila som si v autobuse, že keď ma nebudeš mať rád, bude to strašné. A že sa budem trápiť,“ hovorila otvorene pre SME. Pre Mareka to nič také nebolo, žoviálne baliť ženy vôbec nebola jeho parketa.

