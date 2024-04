Brzobohatý ju miloval zo šokujúceho dôvodu. Hana Gregorová prežila so svojím osudovým mužom nádherný život

„Zabijem sa, keď som dobrá,“ smeje sa Hana Gregorová. Obľúbená herečka si v markizáckej reportáži S Tribulom po horách spomenula, ako ju fanúšičky ohovárali, keď sa dala dokopy s Radkom Brzobohatým. Je totiž priama a na nič sa nehrá. Otvorene povie svoj názor aj to, keď sa jej niečo nepáči. Zároveň je však priateľská a srší z nej pozitívna energia. Kde berie životný optimizmus a aké bolo jej manželstvo s Radkom, prezradila v reportáži.

Foto: TV JOJ

Nikdy sa z neho nepos*ala

Herečkinou osudovou láskou bol nepochybne český herec Radek Brzobohatý, s ktorým prežila viac ako 30 rokov spoločného života. Vlani od jeho smrti uplynulo už 11 rokov a v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY Hana Gregorová priznala, že manžel jej veľmi chýba.

„Nie je dňa, aby som na Radka nemyslela a vďaka tým myšlienkam a spomienkam sa mi zdá, ako keby odišiel len včera. Boli sme manželia 30 rokov a prežili sme spolu nádherný život, vychovali sme dve úžasné deti a som šťastná, že som mohla kráčať kus cesty životom práve s takým chlapom, ako bol Radek,“ povedala pre náš portál.

Foto: Archív Hany Gregorovej

Ani ich vzťah však nebol vždy prechádzka ružovou záhradou a aj oni sa vedeli poškriepiť. „Mala som vedľa seba muža, ktorý bol úžasný, ale samozrejme sme sa aj pohádali, to neznamená, že som sa pozerala na svoj idol, to zase nie. Radkova obľúbená veta bola: 'Haninko, já tě miluju, protože ty si se ze mně nikdy nepos*ala,'“ povedala so smiechom v markizáckej reportáži.

Foto: Archív Hany Gregorovej

Je šťastná, že ráno vstane

Po Radkovej smrti sa však Hana Gregorová neuzavrela. Naďalej hrá a stala sa najstaršou účastníčkou tanečnej šou Let´s Dance. V auguste totiž oslávi sedemdesiate druhé narodeniny. „Ale neriešim to. Ja som šťastná, že ráno vstanem, že tie nohy ma stále nesú a že svieti slnko, že je vonku krásne a že poznám pár príjemných ľudí,“ vyznala sa herečka v reportáži Jána Tribulu.

Životný optimizmus majú podľa jej slov v rodine a zrejme ho zdedila po rodičoch. „Tak som nastavená od narodenia. Taká bola moja mama, asi je to v génoch, aj deti sú také,“ dodáva slovenská herecká legenda.