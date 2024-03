Už tam nechoďte, prosili ho záchranári. Nezlomný muž za 20 minút vytiahol z ponoreného trolejbusu 37 ľudí

Stal sa hrdinom za cenu toho, že musel zanechať sľubnú kariéru. O jeho čine sa navyše verejnosť nedozvedela ešte niekoľko rokov. Reč je o arménskom plavcovi Šavaršovi Karapeťanovi, ktorý mal iba 23 rokov, keď sa mu podarilo zachrániť 20 ľudí. Svoju silu a schopnosti dokázal zužitkovať na pomoc iným spôsobom, ktorý ho preslávil na celom svete.

Talent na plávanie pod vodou

Karapeťan sa narodil v Arménsku v roku 1953. Otec ho od mala viedol k športu a k dosahovaniu úspechov. Začínal s gymnastikou, no keď mu učiteľ povedal, že začína príliš neskoro na to, aby sa stal šampiónom, prešiel na plávanie. Tam mu však zase chýbala flexibilita, preto skúsil plávať s plutvami. Jeho vytrvalosť a sila mu dávala všetky predpoklady na to, aby v tomto športe lámal rekordy.

Pri plavbe plutvami sa nachádzal výlučne pod vodou a na kratšie vzdialenosti mu musel vystačiť vlastný nádych. Karapeťan trénoval veľmi tvrdo už len preto, aby mohol potešiť otca. Trénoval beh s batohom plným piesku a čoskoro začali pribúdať prvé medaily zo svetových súťaží. Približne v tom období, v roku 1974 sa po prvý raz ocitol v nebezpečnej situácii.

Rútiaci sa autobus

Jedného dňa cestoval autobusom do športového centra. Vodič vystúpil, aby skontroloval motor, ale zabudol zatiahnuť ručnú brzdu a autobus sa začal rútiť z kopca. Karapeťan vtedy vtrhol do kabíny vodiča a zatiahol ručnú brzdu. Po prvý raz v živote tak zabránil katastrofe - ale v porovnaní s udalosťou, ktorá prišla o dva roky neskôr, bolo zastavenie rútiaceho autobusu len zaujímavou príhodou.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.