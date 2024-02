Otec mu dáva silu, aby sa sústredil na Kate. Princ William sa objavil na verejnosti a prehovoril o rodine

Je to bojovník, chlap z ocele, povedal o kráľovi Karolovi kráľovský životopisec.

Princ z Walesu sa po operácii manželky Kate a správach o rakovine otca kráľa Karola prvýkrát ukázal po takmer mesiaci na verejnosti. Ako uviedla stanica BBC, britský Princ William predniesol v stredu prejav na londýnskej charitatívnej večeri venovanej leteckej záchrannej službe, kde prehovoril aj o svojej rodine, ktorá teraz prežíva náročné časy. Napriek všetkému princ neskrýval úsmev a experti hovoria, že za to môže najmä jeho otec.

Znamená to preňho veľa

„Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa za milé správy plné podpory pre Catherine a pre môjho otca, najmä v posledných dňoch. Znamená to pre nás všetkých veľmi veľa,“ priznal princ William, ktorý to podľa odborníkov na kráľovskú rodinu teraz nemá jednoduché. Po tom, čo prišiel ako malý o matku, sa teraz podľa nich musí veľmi báť aj o otca a k tomu ešte pomáha svojej manželke, ktorá sa zotavuje po operácii v oblasti brucha.

Na charitatívnej akcii mal ale princ William úsmev na perách a medzi prítomnými aj vtipkoval. „Je spravodlivé povedať, že mojich posledných pár týždňov bolo zameraných výhradne na „medicínu“. Asi som si myslel, že keď prídem do leteckej záchrannej služby, utečiem pred tým,“ zasmial sa William, ktorý opäť vykonáva oficiálne povinnosti a spolu s ďalšími vyššie postavenými členmi kráľovskej rodiny prevzal aj niektoré z povinností kráľa Karola.

Nechce na Williama tlačiť

Williamov otec bude naďalej vykonávať funkcie hlavy štátu a každý týždeň absolvuje stretnutie s britským premiérom. Práve postoj kráľa Karola dáva podľa odborníkov celej rodine silu a nádej.

Článok pokračuje na ďalšej strane: