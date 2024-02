Nespoznáva ju, no stále stojí pri ňom. Demi Moore prvýkrát prehovorila o stave Brucea Willisa

Keď sa po 13 rokoch manželstva rozhodli, že každý pôjde vlastnou cestou, Bruce Willis sa bál, že s Demi Moore skončia ako mnohé iné rozvedené páry a nebudú si vedieť prísť na meno. Nič také sa napokonnestalo. Herci sa stali najšťastnejšie rozvedeným párom v Hollywoode a celý život stoja vďaka ich trom dcéram pri sebe. Demi neopustila svojho bývalého manžela ani teraz, keď bojuje s neliečiteľnou chorobou. Pre Good Morning America herečka prezradila, ako sa aktuálne Bruce má a ako to všetko zvládajú.

Je dôležité byť v prítomnosti

Hoci sa dvojica rozišla pred viac ako 20 rokmi, stále majú k sebe blízko. Bruce Willis už vyše roka žije s frontotemporálnou demenciou, ktorá ovplyvňuje správanie, osobnosť, jazyk aj pohyb. Ako prezradila nedávno jeho manželka Emma Heming Willisová, je ťažké povedať, či si Bruce je vedomý svojho stavu.

„Demencia je náročná. Je to náročné pre diagnostikovanú osobu, je to ťažké aj pre rodinu. A nie je to inak ani u Brucea, u mňa, ani u našich dievčat. Keď hovoria, že je to choroba celej rodiny, tak naozaj je,“ popísala pre Today ich každodennú realitu.

Demi Moore teraz uviedla, že vzhľadom na všetky okolnosti sa Bruceovi darí veľmi dobre. „Poviem vám to, čo hovorím svojim deťom. Je dôležité byť v prítomnosti a nedržať sa toho, čo nie je, ale čo je. Pretože aj v tom existuje veľká krása, srdečnosť, láska a radosť,“ priznala. Nechce vraj smútiť nad tým, čo im choroba zo života zobrala, ale chce sa radovať z toho, čo im stále zostalo. Demi stojí pri bývalom manželovi aj napriek tomu, že (ako prezradil zdroj blízky herečke) ju Bruce už niekoľkokrát nespoznal.

Manželstvo skončilo, priateľstvo pokračuje

