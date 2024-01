Obrovský úspech pred rodičmi. Talentovaná Ema Kapustová získala BRONZ na domácich ME v biatlone

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách Európy v Osrblí. V stredu na domácej trati predviedla opäť čistú streľbu a do cieľa prišla so stratou 59,1 sekundy na víťazku Maren Kirkeeideovú z Nórska. Druhá skončila Alina Stremousová z Moldavska (+46,5 s).

Potvrdila formu

Dvadsaťjedenročná Slovenka potvrdila dobrú formu zo Svetového pohára a dosiahla jeden z najlepších výkonov medzi ženami. Opäť sa mohla oprieť o vynikajúcu streľbu, ktorá jej v uplynulých týždňoch priniesla bodované pozície v SP a podobne, ako v stíhačke Oberhofe, kde dosiahla svoje maximum 25. priečku, nespravila ani jedinú chybu. Darilo sa jej aj na trati a po všetkých položkách sa držala na popredných priečkach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/sport.rtvs/videos/1320771408602620/

Po prvej ležke bola siedma, po druhej položke sa posunula na tretie miesto, po tretej síce klesla o priečku nižšie, no zo záverečnej stojky vybehla ako priebežná líderka. V poslednom kole mierne spomalila a v cieli bola o trinásť sekúnd za vtedy vedúcou Alinou Stremousovou z Moldavska. Obe potom predbehla ešte ďalšia „čistá“ pretekárka Maren Kirkeeideová z Nórska, ktorá získala zlato s náskokom 46,5 sekundy. Okrem nich boli na strelnici stopercentné už iba ďalšie štyri pretekárky.

Nenachádzala slová

„Nenachádzam slov, je to neopísateľné a stále to spracovávam. Som veľmi rada. ďakujem celému tímu, fanúšikom. Už mám medaily z mládežníckych šampionátov, ale táto je medzi ženami a to má inú váhu. Vážim si ju ešte viacej. Znova to boli štyri nuly, čo je super. Na strelnici som si to vydrela a každú strelu som sa snažila si postrážiť. Hlavne tu poslednú položku. Cítila som tlak aj od fanúšikov. Som doma a chcela som ukázať všetko. Je pekné spraviť takýto výsledok doma pred rodičmi," povedal pre RTVS.

