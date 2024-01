Na schôdzku prišiel opitý a mal prázdne vrecká. Juraj Kukura sa do Táni zamiloval, keď mu povedala nie

„Poď sem,“ povedal Juraj Kukura raz svojej manželke Táni. Obyčajná veta, no u nich doma znela divne, nefungovala. Bolo to neprirodzené, pretože od jedného momentu si herec s manželkou stále vykal a tykanie im prišlo hoci iba po pol roku vzťahu zvláštne. Dvojica sa totiž spoznala v čase, keď boli obaja zadaní. Juraj Kukura tvoril pár so Zorou Kolínskou, no zamiloval sa do Tatianinho smiechu a aj keď sa zaprisahala, že si namysleným hercom nezničí život, všetko dopadlo inak.

Juraj Kukura. Foto: TASR

Žil so slovenskou Marilyn

Keď ju stretol, objavil nový svet. Ona bola už v tom čase slávna, bohatá, staršia a vôbec jej neprekážalo, že je o šesť rokov mladší a z chudobnej rodiny. Ako spomínal Juraj Kukura vo svojej knihe, Zore Kolínskej sa na ňom páčili drzé oči, obrovský talent, no najmä to, že bol krásne naivný a slobodný. Bol ešte len študentom, keď sa nasťahoval k nej domov. Mal pocit, že žije s Marilyn.

Bol pyšný na to, že je s ňou a že o tom vie celý svet, hoci ten si šepkal, že toho mladého herca si speváčka vydržiava a bez nej by nič nedokázal. V zuboch ho začali mať aj komunisti.

„Chceš nás donútiť, aby sme národu o tebe povedali pravdu, že si cigán, pretože tvoja matka je prešovská cigánka?“ pýtal sa eštebák mladého Kukuru, ktorého sláva neustále rástla a ktorého chceli zlanáriť, aby bol donášačom. Chceli o ňom vyhlasovať klamstvá, že je cigán a homosexuál, provokovali ho, aby sa poddal, no on sa nenechal. Neustúpil ani vtedy, keď naňho vytiahli súkromné informácie, že sa napriek vzťahu so Zorou Kolínskou stretáva s inou ženou.

Juraj Kukura a Zora Kolínska. Foto: TASR

Zamiloval sa do jej smiechu

Táňu stretol náhodou v Carltone, keď tam sedela s kamarátkou a aj keď sa nechcel na ňu dívať, nemohol prestať. Opantal ho jej bezprostredný smiech a pôsobila naňho tak vyrovnane a šťastne, ako keby sa jej svet okolo vôbec netýkal. Ich vzťah so Zorou po siedmich rokoch chradol a do Táni sa zamiloval na prvý pohľad. „Zora Kolínska bola moja veľká láska, kým neprišla ešte väčšia, a to je moja dnešná manželka,“ priznal po rokoch pre PLUS 7 Dní otvorene Juraj Kukura. S Táňou sa do seba zamilovali, hoci on bol vo vzťahu a ona bola vydatou ženou a matkou.

