Prišla o to najcennejšie, o syna. Dramatický rozvod naučil herečku Gabiku Škrabákovú cennú lekciu o dôvere

V detstve túžila byť kozmonautkou a pozrieť sa do vesmíru, v dospelosti ju paradoxne zachránilo to, že zostala nohami pevne na zemi. Kedysi sa jej podlomili nohy z veľkej talianskej hviezdy, zobrala si však iného. Skončilo sa to katastrofou.

Život obľúbenej herečky Gabiky Škrabákovej poznačil nielen turbulentný rozvod, boj o deti, ale aj obvinenia z únosu. Rozpory v nevydarenom manželstve ju takmer stáli zdravie, no aj napriek tomu dokázala opäť nájsť samú seba. „Všetko zlé je na niečo dobré,“ hovorí dnes herečka s úsmevom na tvári.

Gabika v roku 2004 v divadelnej komédii Blbec na večeru. Foto: TASR

Mladé dievča a Talian

Sympatická slovenská herečka sa koncom 90. rokov zviditeľnila vzťahom so slávnym talianskym spevákom Al Banom, ktorý bol o nej o 28 rokov starší.

„Stretol som ju počas rozhovoru pre slovenskú televíziu na Slovensku. Sympatie tam boli hneď od začiatku. Bol to taký vzťah veľmi zdravý, neboli tam žiadne problémy. Boli sme spolu veľmi šťastní. Trvalo to zhruba rok a pol,” zaspomínal si spevák nedávno pre Smotánku. Ako uviedla Pluska, vraj sa rozišli v dobrom a on nič neľutuje.

Lásku tajila

Prešiel istý čas a Gabika stretla muža, o ktorom si namýšľala, že by mohol byť ten pravý. Pred asi dvadsiatimi rokmi sa do seba zapozerali s nemeckým podnikateľom Walterom Kreutzom. Svoju lásku skrývali tak dobre, že intenzívny románik niekoľko mesiacov unikal aj zvedavým novinárom.

Ako v tom čase písal portál Pravda, párik si padol do oka, ale kým ich vzťah začali brať vážnejšie, uplynulo pár mesiacov. Svadba a prvý prírastok do rodiny však prišli v relatívne rýchlom časovom slede.

„Dnes môžem povedať, že sme ako partneri, ktorí sa spolu o živote radia, ktorí spolu rozhodujú, v podstate nikdy nefungovali," zhodnotila s odstupom času herečka pre Plus 7 Dní manželstvo, ktoré dvojici vydržalo dlhých 14 rokov.

Pasoval sa do roly obete

