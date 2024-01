Vybrala si polepšeného hriešnika. Zdenka Predná s Oskarom žije vo vzťahu, ktorý by v paneláku nefungoval

Zrazu som zistila, že som do neho zaľúbená, spomínala na osudovú chvíľu speváčka. Jej budúci manžel mal za sebou temnú minulosť.

„Nikto z nás neuvažoval nad tým, že dobre, nedám si ten heroín, lebo si ho dám a zomriem, ideme, jasné, vyskúšať treba všetko, sa nenechám predsa zložiť nejakým heroínom, dajte...“ Takto otvorene popisoval svoju búrlivú mladosť hudobník Oskar Rózsa. Spravil to v televíznom dokumente Hrana, ktorý je venovaný jeho kamarátovi Marekovi Brezovskému. Ten zomrel ako dvadsaťročný na predávkovanie sa tvrdými drogami.

Oskar kedysi viedol život na hrane, no temnú drogovú minulosť, našťastie, zanechal za sebou a v priebehu rokov si vybudoval úctyhodnú kariéru. V láske to bolo náročnejšie. Prvé manželstvo s herečkou Luciou Hurajovou sa mu rozpadlo a ani druhý vážny vzťah mu nevyšiel. Všetko sa zmenilo, keď stretol o desať rokov mladšiu krásavicu s krátkym účesom - superstaristku Zdenku Prednú.

Na SuperStar čakala od detstva

Bola drobná, veselá a vždy sa tvárila, že život je gombička. Takto nejako sa do sŕdc divákov vryla rodáčka z Banskej Štiavnice počas prvej série speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar. Útle žieňa s neposlušnou šticou tmavých vlasov tam prekvapilo krásne sfarbeným zamatovým hlasom.

Zdenka Predná v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar. Foto: TASR - Martin Baumann

Zdenka Predná hovorí, že od detstva čakala na šancu v speváckej súťaži. „Vždy, keď sa ma niekto opýtal, že čím chcem byť, až vyrastiem, odpovedala som, že speváčkou alebo herečkou. Herectvo išlo neskôr bokom,“ prezradila ešte v minulosti pre denník Korzár. Spievala už ako malé dieťa: „V škôlke som absolvovala svoje prvé vystúpenia, ktoré som však nebrala nijako vážne.“

Zdenka Predná v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar. Foto: TASR - Martin Baumann

Rodičia však podľa nej ani nevedeli, v čom ju majú podporovať, keďže Zdenku bavilo každú chvíľu niečo iné. No keď sa po SuperStar z ich dievčatka stala hviezda, zvládali to. „Občas u nás vyzváňajú deti. Rodičia to však berú s humorom. Podľa mňa nemajú doma žiadnu celebritu, ale takú istú dcéru ako mali predtým,“ hovorievala s úsmevom speváčka.

Zdenka Predná, jej vtedajší priateľ Šarkan a speváčka Tina. Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Šarkanovské obdobie

Počas súťaže sa talentovaná umelkyňa spoznala a zamilovala do lídra skupiny Žena z lesoparku a moderátora Petra Nováka, prezývaného Šarkan, s ktorým randila tri roky, no vzťah im nakoniec nevyšiel. Rozchod obaja potvrdili v roku 2008. „Je pravda, že sme sa rozišli. Nemalo už zmysel, aby sme zostávali spolu, pretože náš vzťah prestal fungovať,“ prezradil vtedy pre denník Pravda Šarkan.

Koniec lásky sa však neniesol v znamení pálenia mostov. A aj po rozchode zostal Šarkan naďalej Zdenkiným manažérom.

Veľka a zložitá love story

„Dali sme sa dokopy až v Banskej Štiavnici. Bola to veľká a komplikovaná love story. Najprv ma musel rok dobýjať a nakoniec sa mu to podarilo,“ opisovala Zdenka začiatok vzťahu, ktorý už dnes môžeme nazvať osudovým.

