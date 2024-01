Živila rodinu a manžel spohodlnel. Lucia Barmošová po rozvode našla šťastie až pri mladšom Dávidovi

„S Dávidom máme perfektný vzťah a tešíme sa z pokrokov dcérky,“ hovorí Lucia Barmošová, ktorá vlani v januári porodila dcérku Dianku. Tehotenstvo tajila až do šiesteho mesiaca a s ním aj identitu otca bábätka. Po nevydarenom manželstve našla jojkárska moderátorka svoje šťastie pri o sedem rokov mladšom policajtovi Dávidovi, s ktorým funguje tak trochu netradične.

Foto: TASR - Miroslav Košírer

Lekárka aj učiteľka

Lucia Barmošová, sestra moderátorky Kvetky Horváthovej, je rodená Bratislavčanka. Novinársky talent majú zrejme v rodine, keďže obe zakotvili v oblasti médií. A aj keď Lucia za moderátorským pultom dnes vyzerá, akoby nikdy nesnívala o ničom inom len o kariére moderátorky, pravda je niekde inde.

V detstve sa totiž túžila stať lekárkou či učiteľkou. Napriek tomu jej kroky po maturite smerovali na Fakultu masmédií bratislavskej Paneurópskej vysokej školy a potom aj na Katedru žurnalistiky Univerzity Komenského.

Pracovné skúsenosti potom získavala v rôznych médiách, pričom pôsobila v novinách aj v rádiu. „Každé z týchto médií je svojské, niečím výnimočné a na každé spomínam s láskou,“ zaspomínala si v rozhovore pre denník Korzár. Nakoniec v roku 2005 prišla do Televízie JOJ, aby v nej moderovala Ranné noviny.

Sesterská rivalita medzi nimi nevládne

Vstávanie o pol štvrtej ráno ale nebolo nič pre ňu a ako sama vraví, nechýba jej, hoci to malo svoje čaro. Dostala šancu v hlavnej spravodajskej relácii a chytila sa jej. Za moderátorským pultíkom Novín tak pôsobí dodnes a zatiaľ sa na tom nič meniť nechystá.

Prácu moderátorky vraj miluje a na rozdiel od svojej staršej sestry Kvetky, ktorá sa vydala smerom zábavných formátov, ona je vyznávačkou spravodajstva. Obe tiež pracujú v konkurenčných televíziách, no rivalita medzi nimi nie je. „Každá máme svoju srdcovku - Kvetkinou je zábava, mojou spravodajstvo. To, že obe pracujeme v televízii, je výhodou, vieme sa ľahšie vžiť do situácie tej druhej,“ tvrdí Lucia a dodáva, že so sestrou si dobre rozumejú.

Futbalista Pavol

Ešte ako mladé dievča padla na strednej škole do oka Pavlovi Barmošovi. Lucia vtedy snívala o mieste v televízii, Pavol sa zas chcela stať známym futbalistom.

