Vyše 5 000 žien na Slovensku má v práci menštruačné potreby zadarmo. Prvá veľká firma chce ísť príkladom

„Sme svedkami obrovskej kultúrnej zmeny, kedy viac nie je tolerované stigmatizovanie žien pre menštruáciu,“ povedala denníku The New York Times škótska právnička a politička Monica Lennonová. Práve na základe jej návrhu v Škótsku, ako vôbec v prvej krajine na svete, uzákonili bezplatné menštruačné hygienické potreby. Poslanci návrh jednohlasne prijali.

Škótskym opatrením sa inšpirovali na Novom Zélande či v Južnej Kórei. Podporu mu dokonca vyjadrujú súkromné spoločnosti vo svete a áno, už aj u nás na Slovensku. Na ženských toaletách nechávajú bezplatne k dispozícii vložky a tampóny. „Konečne sa kladie väčší dôraz na pohodu žien počas menštruácie a poukazuje sa na potrebu riešenia mizogýnie,“ dodáva Monica Lennonová.

Je to jednoduchá matematika. Slovenky priemerne mesačne kvôli menštruácii minú na hygienické potreby asi 10 eur. Za rok to je vyše 100 eur. Za svoj život takto ženy minú tisíce. O výdavkoch za dámske hygienické potreby sa na „bohatom“ Západe začalo verejne hovoriť najmä počas pandémie koronavírusu. Mnohým domácnostiam pre lockdown výrazne poklesli príjmy a začali si uvedomovať, že aj menštruácia niečo stojí. Rodovo podmienené zvýšené výdavky na hygienu vláda v Škótsku rieši tým, že na školách, univerzitách a na toaletách verejných budov ako sú knižnice a úrady nechávajú dámske vložky a tampóny voľne dostupné.

Na Slovensku sa týmto krokom inšpirovala spoločnosť Tesco. Ich zamestnankyne (z takmer 8 000 zamestnancov je až 71% žien) majú v práci k dispozícii hygienické produkty značky Pro Formula zdarma. „Veríme, že prispejú k väčšiemu pocitu istoty a pohodlia na pracovisku a môžu sa spoľahnúť na dostupnosť hygienických pomôcok, či už v prípade neočakávanej menštruácie, ich zabudnutia alebo akéhokoľvek iného dôvodu,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku. Tesco je pritom prvým veľkým zamestnávateľom na Slovensku, ktorý dobrovoľne zabezpečuje intímne hygienické potreby na toaletách na svojich predajniach po celej krajine a v distribučných centrách. Ide o prejav podpory a starostlivosti, ktorý zamestnankyne vítajú.

Ženám a dievčatám zo sociálne slabších pomerov a vylúčených komunít zároveň bezplatné vložky či tampóny pomáhajú s výdavkami na nutné hygienické pomôcky. „U študentiek, ktoré nemajú dostatočný prístup k hygienickým menštruačným potrebám sa zhoršujú pocity hanby a zvyšuje sa aj ich absencia na vyučovaní,“ vysvetľuje Miranda Hitchingsová, zakladateľka organizácie Dignity (Dôstojnosť), ktorá zabezpečuje bezplatné menštruačné potreby pre tisíce dievčat z chudobných rodín na Novom Zélande. Podobné postrehy majú aj riaditeľky slovenských škôl, ktoré navštevujú žiačky napríklad z rómskej komunity. Mnohé pani učiteľky za vlastné peniaze nakupujú dámske vložky, aby kvôli menštruácii a hanbe ich žiačky nevynechávali školu.

Menštruačná chudoba V chudobných krajinách sveta sa dokonca hovorí o menštruačnej chudobe. V africkej Keni má obludné rozmery. Až 50% školopovinných dievčat nemá prístup k menštruačným hygienickým potrebám. Dievčatá a mladé ženy počas menštruácie v lepšom prípade nechodia do školy, v tom horšom sociálni pracovníci hovoria o sexe za peniaze na hygienické potreby. Menštruačnú chudobu definujeme ako opakovaný nedostatok prostriedkov žien na hygienické potreby počas ich mesačného cyklu. V najchudobnejších krajinách Afriky a Ázie ženy pri krvácaní používajú kusy starých látok, papier či dokonca hlinu, čo vedie k závažným infekciám. V Keni a v ďalších afrických či ázijských krajinách neziskové organizácie bojujú proti menštruačnej chudobe dievčat aj tým, že rozdávajú menštruačné kalíšky, ktoré môžu opakovane používať.

„Prosím ťa, nemáš so sebou náhodou...Veď vieš, dostala som krámy,“ šepká mi ostýchavo do ucha kolegyňa, ktorú zaskočila menštruácia nepripravenú. Koľkým je táto situácia dobre známa? Bez ohľadu na pohlavie, ľudí podobne môžu zaskočiť najrôznejšie životné situácie. Zdravotné ťažkosti blízkeho či iné rodinné udalosti. Osobná duševná pohoda má pritom obrovský vplyv na naše prežívanie a tiež náš výkon v práci. To je dôvod, prečo uvedomelí zamestnávatelia v posledných rokoch dbajú aj o duševnú pohodu a prežívanie svojich zamestnancov. Viacerí zamestnávatelia napríklad ženám s materskými povinnosťami umožňujú niekoľko dní prácu z domu.

„Zamestnancom vychádzame v ústrety a umožňujeme im plánovať si pracovný čas tak, aby stíhali starostlivosť o rodinu a blízkych, prípadne nemuseli pracovať cez víkendy, ak im to nevyhovuje," hovorí Adrián Landričič, manažér predajne Tesca v Bratislave. Predavačka Mirka mala pri návrate po materskej dovolenke naspäť do zamestnania obavy, či sa jej podarí skĺbiť rodičovské povinnosti s prácou. „Našťastie mi nadriadení umožnili pracovať od ôsmej, aby som mohla odniesť deti do škôlky a poobede ich vyzdvihnúť,“ vysvetľuje mladá mamička, ako jej flexibilný prístup zamestnávateľa uľahčil rodinnú situáciu.

Uznanie rodinných či osobných potrieb dáva ľuďom pocity prijatia. Ponúknuté hygienické potreby či ochota vypočuť si životnú situáciu sú gestom, ktoré tieto pocity ľuďom navodzujú. Prijatie a záujem pritom podporujú aj celkovú duševnú pohodu ľudí. Tá sa v súčasnej „dobe nepohody“ stala veľmi aktuálnou témou. „Po koronakríze a v čase vypätých situácií (neďaleká vojna, inflácia a spoločenské zmeny) pozorujeme nárast počtu ľudí, ktorí majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia, predovšetkým v okruhu úzkostí a depresií. Pripisujeme to zvýšenej psychickej záťaži a zvýšenému prežívaniu ohrozenia,“ hovorí psychológ Michal Bača z Bratislavy. Slová psychológa potvrdzuje aj nedávny prieskum EÚ Eurobarometer, v ktorom až 69 % Slovákov priznáva, že ich duševné zdravie ovplyvnili nedávne svetové udalosti. Štyria z desiatich Slovákov (42 %) v prieskume povedali, že za posledných dvanásť mesiacov mali emocionálny alebo psychosociálny problém.

Benefity pre životnú rovnováhu Súčasťou benefitov, ktorými chcú v Tescu prispievať k duševnej, fyzickej a finančnej pohode zamestnancov, nie sú len bezplatné intímne potreby. V balíčku s názvom Životná rovnováha na prvom mieste sú zahrnuté napríklad aj bezplatné konzultácie so psychológom, 25 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov či možnosť dokúpenia si ďalšieho voľna a zľavy na nákup vitamínov pred nástupom jesenného „chrípkového“ obdobia. Spoločnosť Tesco ponúka tiež pomoc zamestnancom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia. Foto: Tesco Ďalším benefitom je finančná pomoc zamestnancom či záchranná sieť v prípade ťažkých časov. „Nie je hanba požiadať o pomoc a chceme, aby naši kolegovia a kolegyne vedeli, že sme tu pre nich aj v náročných časoch. Tesco na Slovensku poskytne podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia,“ hovorí Miroslava Rychtárechová. Spoločnosť má pritom ako jediná v strednej Európe vypracovaný veľmi podrobný program pomoci obetiam domáceho násilia. V rámci zamestnaneckých benefitov Tesco dáva extra voľno zamestnancom, ktorí sú opatrovníkmi príbuzných alebo sa liečia z neplodnosti alebo po potrate. Dôvernú pomoc pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa duševného a fyzického zdravia, právnych a finančných záležitostí spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom na Dobrej linke pomoci 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

