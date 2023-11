Maštalír alebo Koleník? Gabiky Marcinkovej sa spýtali, ktorý z nich sa pred kamerou lepšie bozkáva

Gabika Marcinková je sympatická a obľúbená herečka, ktorú diváci môžu vidieť v úlohe učiteľky Klaudie Belanskej v piatej sérii seriálu Pán profesor. Atraktívna brunetka však okrem práce stíha byť aj dobrou manželkou a mamou či gazdinkou v domácnosti. V rozhovore pre portál markiza.sk najnovšie prezradila, čo si kedysi myslela, že ako mama robiť nebude a robí to. Čelila aj pikantnej otázke - kto z jej dvoch slávnych hereckých kolegov sa pred kamerou lepšie bozkáva.

Kučeravý pán s náušnicami v ušiach

Nadaná herečka, talentovaná atlétka, tanečníčka, ale aj oddaná dvojnásobná mama a verná manželka. To všetko je Gabika Marcinková. Aj keď dlho otvorene hovorila, že kariéra bola pre ňu niekedy dôležitejšia ako rodina, pri Martinovi sa všetko zmenilo. Jediné stretnutie v krčme jej obrátilo život naruby.

„Stretla som kučeravého, dlhovlasého pána s náušnicami v ušiach, ktorý sa práve vrátil z Egypta, kde bol kajtovať. Dali sme sa do rozhovoru a bolo nám dobre,“ spomínala Gabika v podcaste Lužifčák.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/440979750130871/photos/pb.100063004282522.-2207520000/591490671746444/?type=3

Od osudového stretnutia už prešlo zopár rokov a Gabika sa medzitým stihla za Martina vydať a priviesť na svet dve deti. Pri ich výchove sa tak rozhodne nenudí a o zábavu má postarané. Čo si však kedysi myslela, že ako mama robiť nebude, no dnes to robí? „Myslela som si, že nebudem kričať. A už som sa vzdala tejto ambície,“ priznala so smiechom.

Napriek tomu, že je v súkromí šťastne vydatá za manžela Martina, na pľaci sa nevyhla bozkávacím scénam s atraktívnymi kolegami Tomášom Maštalírom či Jankom Koleníkom.

Spýtali sa jej, komu to išlo lepšie. „Ani s jedným som sa nebozkávala v realite, iba za postavu, a za postavu to bolo okej v obidvoch prípadoch,“ povedala Gabika diplomaticky, čím zrejme chcela oboch svojich kolegov pochváliť. Je predsa jasné, že najlepšie sa jej bozkáva so svojím Martinom.