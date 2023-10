Pomáhajú bez nároku na odmenu. Rómka Jana s manželom Petrom roznášajú potraviny rodinám v núdzi

Keď Petr Ščuka odmaturoval, vedel, že chce pomáhať chudobným, no nevedel ako. Najbližšou kolegyňou sa mu nakoniec stala spolužiačka zo strednej školy Jana, ktorá si ho vzala za muža. Manželia Ščukovci sú spolu 25 rokov a rovnaký čas pomáhajú tým, ktorí mali v živote menej šťastia ako oni. Aj keď im často nezostáva čas na vlastný život, pomoc druhým im dáva zmysel.

Malá trafika

„S odstupom času musím uznať, že sme boli úspešný ročník, pretože spolužiaci pôsobia nielen v neziskových organizáciách, ale aj v materskej škole, u justičnej stráže či polície,“ spomínala pre portál Hatefree Jana Ščuková, ktorá spolu s manželom Petrom absolvovala rómsku Strednú odbornú školu sociálne právnu.

Jana si našla po skončení školy prácu celkom rýchlo v jednej z neziskových organizácii, no Petr také šťastie nemal. Založil si preto živnosť a so svojou manželkou sa striedali pri pulte malej trafiky a snažili sa získať si zákazníkov. Aj keď ich vlastné začiatky neboli vôbec jednoduché, rozhodli sa, že kúsok času, ktorý im zostal, venujú slabším. Založili organizáciu, ktorá poskytovala voľnočasové aktivity a vzdelávacie kurzy.

Zachránili ich pred väzením

„Vtedy sme sa ešte nesústredili na Rómov, ale po čase sme zistili, že práve v tom je naša sila,“ prezradil Petr, ktorý začal pomáhať Rómom v podmienke. Trpezlivo im vysvetľoval, aký dopad by malo na ich život väzenie a ako sa môžu zmeniť.

„Zatiaľ čo dovtedy polovica z nich išla pre neplnenie záväzkov do väzenia, potom už z nich neodchádzal nikto a to bol úspech,“ tešil sa. Po ôsmich rokoch pre nedostatok financií museli organizáciu zrušiť a Ščukovci sa presťahovali do Prahy, kde začali opäť odznova.

Bez nároku na odmenu

