Keď je v práci najhoršie, Ján Koleník siahne po jednom triku. Vďaka nemu zvládne aj najťažšie obdobia

Patrí medzi najvyťaženejších hercov a už roky sa objavuje nielen na divadelných doskách, ale aj pred televíznymi kamerami. Ján Koleník je neustále žiadaný a divácky mimoriadne obľúbený, najmä u dámskej časti publika. Na nedostatok práce sa sťažovať nemôže - čo však vtedy, keď jej má priveľa a potrebuje oddych? Vtedy siahne po triku, ktorý možno pomôže aj vám.

Učí sa odpočívať

Okrem triku na situácie, keď ho zmáha príliš vysoké pracovné tempo, po dovolenkovej sezóne v rozhovore pre Nový Čas prezradil aj to, ktoré sú jeho dva najväčšie cestovateľské resty. Uhádnete, ktoré miesta chcel navštíviť?

Herca môžu televízni diváci aktuálne vidieť v seriáli Dunaj, k vašim službám, ale aj na doskách Slovenského národného divadla. Ešte pred vrhnutím sa do jesenného pracovného kolotoča si umelec vychutnával voľné dni v slnečnom Grécku či Taliansku, kde si dobre oddýchol.

Kus voľného času

Jeho trikom je teda poriadny oddych a ako vraví, toto leto sa snažil „urvať“ kus voľného času pre seba a napokon sa mu to aj podarilo. „Bol som tam s rodinou aj s partiou, takže to bolo také vyvážené,“ prezradil Ján Koleník. V septembri si chcel vziať ešte týždeň voľna, aby mohol vycestovať. „Nevidel som ešte Londýn ani Rím, vždy idem niekam, kde som už napríklad bol, takže toto sú také moje cestovateľské resty, ktoré by som chcel vyskúšať,“ dodal, pričom hlavné mesto Anglicka aj naozaj navštívil.

Vychytený herec, na ktorého sa ponuky valia z každej strany, si však napriek návalu práce uvedomil, že sa musí zastaviť a naučiť sa odpočívať. A zdá sa, že to, čo si zaumienil, sa snaží aj dodržiavať. Práve vďaka tomu dokáže stres a každodenné povinnosti zvládať s čistou a jasnou mysľou.