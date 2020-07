Manažér Richarda Müllera, Adnan Hamzič: Nikdy som nerezignoval a neprestal veriť

Dobré noviny

Prečítajte si o životnej ceste jedného z najprominentnejších manažérov a producentov v hudobnej branži na Slovensku.

Producent Adnan Hamzič. — Foto: Branislav Šimončík pre Amazing Stories

Narodil sa v Bosne a Hercegovine, ale ako šestnásťročný musel rodnú krajinu opustiť kvôli vojne. Vyštudoval na bratislavskej VŠMU réžiu a dnes je z neho jeden z najprominentnejších manažérov a producentov v hudobnej branži.

Slováci žijú od druhej svetovej vojny v mieri. Aké to je prežiť vojnový konflikt na vlastnej koži?

To, že sa ocitnete vo vojne, je situácia, s ktorou ste sa nikdy predtým určite nestretli. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Človek cíti veľkú úzkosť, bolesť a bezradnosť. Keď som sa ocitol mimo vojnového konfliktu, začal som si vážiť život.

Aké to bolo uniknúť vojne?

Naraz som pochopil, že som dostal príležitosť urobiť so svojím životom NIEČO. Všetko! Celý svet je môj! To mi dalo veľmi pozitívny pohľad. Nehovorím, že neskôr neboli aj ťažké chvíle, samozrejme, že boli. Ale tento jeden moment bol veľmi dôležitý. Z chlapca sa stal muž za jednu noc. Dalo mi to zodpovednosť a samostatnosť, naučil som sa existovať sám za seba a mať odvahu pobiť sa so životom. Zaradiť sa doňho. Lebo všetci sme tu iba hostia, svet plynul pred nami a bude aj po nás. Nie je zlé vytvoriť si k nemu priateľský vzťah. Dáva veľa príležitostí. Každému, len ich treba správne uchopiť. Moju kariéru naštartovali videoklipy, ktoré som režíroval. A potom sa vlak rozbehol, a stále beží... Nikdy som nerezignoval a neprestal veriť.

Na čo ste v rámci profesionálnej kariéry najviac hrdý?

Mojim celoživotným profesijným súpútnikom sa stal Richard Müller, prežili sme spolu úspechy, zložité obdobia, menej úspešné aj megaúspešné projekty ako napríklad projekt Hlasy. Ideme ďalej, stále spolu tvoríme a hlavne sa nevzdávame. Momentálne pracujem na budovaní agentúry Oyster agency ktorá je join venture s najväčším vydavateľstvom na svete Universal Music. Je to pre mňa profesionálne zadosťučinenie, že si vybrali pravé mňa. Je to potvrdenie mojej kariéry. Zároveň táto spolupráca mi ponúka priestor profesionálne rásť. Know how, dáta, ku ktorým mám prístup mi rozširujú obzory. Z empirickej úrovne sa posúvam na level, ktorý je presnejší, jasnejší, a naozaj mi umožňuje ľahšie robiť rozhodnutia. Samozrejme, dávka intuície, a ten X factor je niečo, čo neposkytujú žiadne dáta, ale život sám.

Ako sa Vám spolupracovalo s Braňom Šimončíkom na knihe „Amazing Stories by IQOS“?

Odjakživa som chcel v rámci mojej profesionálnej kariéry fotiť s Braňom, lebo ho považujem za majstra svetového rangu. Akurát som si nepredstavoval, že bude fotiť mňa, ale niekoho z umelcov, ktorých zastupujem. V každom prípade, bol to osobitý zážitok a verím, že sa s ním čoskoro opäť profesionálne stretnem. Projekt Amazing Stories ma celkovo zaujal, pretože je o ľuďoch v pozitívnom zmysle slova, o tom, čo prekonali, o výzvach a každý má svoj príbeh.

Adnan Hamzič. Foto: Branislav Šimončík

Našli ste recept na šťastie?

Najlepším receptom ako prežiť šťastný život, je jednoduchá myšlienka. Žiť dnes. Absolútne sa tým ale nevylučuje, že máme mať ambície a pohľad do budúcnosti. Pokiaľ sa netešíte na cestu samotnú, ani cieľ vás nenaplní radosťou. Šťastie je vec rozhodnutia. Viem, nie vždy je to ľahké, ale treba na tom pracovať.

Ale aj vy mávate ťažšie dni, keď sa veci nedaria...

Moja bilancia je, že dodnes mám za sebou viac neúspešných projektov, ako úspešných. Ale to tak chodí. I tak je v tom niečo pekné. Ak sa v každom procese podarí aspoň drobné víťazstvo, to je presne to, čo z nás robí komplexnejšie osobnosti. Posúva nás to dopredu. Veci, ktoré ma bavia, robím rád. A z čoho mám nervy, nerobím vôbec. Buď sa na to vykašlem alebo to na niekoho delegujem. Viem, nie je to veľmi dobrá vlastnosť. Tak, ako ani fajčenie nie je dobré, je to zlozvyk.

Ste známy tým, že ste fajčiar. Nesnažíte sa s fajčením skončiť?

Za jeden zo svojich osobných úspechov považujem aj prechod od klasických cigariet k používaniu zariadenia na nahrievanie tabaku. Oceňujem skutočné benefity a to, že nepáchnem od dymu. Priznám sa, že spočiatku som sa nevedel zbaviť úplne cigariet, striedal som ich s IQOS. Fakty ma však presvedčili. Verím štúdiám, ktoré hovoria, že má zmysel zameniť fajčenie klasických tabakových výrobkov za užívanie takých, pri ktorých sa tabak nahrieva, nehorí a nedymí.

Pri čom sa najlepšie zrelaxujete? Vyčistíte hlavu?

Milujem jazdu na motorke. Vtedy si naozaj vyčistím hlavu. Minulý rok som bol s partiou motorkárov na Sicílii a za týždeň sme na motorke prešli 2500 kilometrov. Bolo to nesmierne fyzicky náročne, ale ten pocit počas jazdy a energia, ktorú som na tej ceste získal, je neopísateľná.

