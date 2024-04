Po rodičovskom združení ho čakal világoš, on sa tváril, že spí. Tento chlapec bol nepolepšiteľný optimista

Bol nezbedný, na základnej škole sa neučil a rodičovské združenie bolo pre jeho rodičov peklom. Keď sa odtiaľ mali vrátiť, chlapec sa vždy radšej tváril, že spí, pretože vedel, že by ho inak čakala ostrá konfrontácia. Napriek tomu často myslel na to, že sa polepší, len to nevedel uskutočniť. Podľa jeho otca bolo na chlapcovi vidieť, že naozaj chce, no jeho sily a každodenný život sa dostávali do rozporu.

S týmto chlapcom to nakoniec dopadlo dobre - vykročil v otcových šľapajách a pozná ho veľká časť Slovákov.

Kto je chlapec na fotografii?

Hádanka. Foto: Detskí herci

