Daniela Peštová o rozvode s podvodníkom: Zaspávala som s plačom, cez deň som nahodila hrdinský úsmev

Vydávala sa, keď mala 23 rokov a o dva roky sa jej narodil prvý syn. „Nikdy by mi nenapadlo, že moje manželstvo nevydrží a že zostanem s dieťaťom sama,“ priznala na sociálnych sieťach otvorene Daniela Peštová. Teraz prehovorila o najťažších chvíľach, keď zaspávala s plačom a cez deň nahodila hrdinský úsmev.

Manželstvo s podvodníkom

Daniela sa v roku 1994 vydala za talianskeho podnikateľa Tommasa Butima, s ktorým v New Yorku vychovávala syna Yannicka. „Niekedy si nie som istá, kto vychováva koho, ale jedno viem – vďaka tebe som najlepšia verzia seba samého,“ povedala o synovi. Zatiaľ čo jej synček robil radosť, s manželom to bol úplne iný príbeh.

V minulosti priznala, že jej taliansky manžel míňal jej peniaze, organizoval veľkolepé oslavy platené z jej účtu a zlyhával v podnikaní, kde rovnako míňal to, čo ona zarobila. Príčinou rozpadu manželstva ale neboli len peniaze, podnikateľ údajne udržoval niekoľko románikov s inými ženami.

Podľa portálu Blesk.cz s Danielou oznámili rozchod po jednom z nevydarených obchodov, za ktorým boli podvody a dlhy dodávateľom. Pred spravodlivosťou utiekol Tommaso do Talianska, kde dodnes žije, pretože ak by prišiel do USA, hrozilo by mu väzenie.

Nie je to známka slabosti

Po rozvode bola Daniela Peštová zlomená, neskôr sa však pozbierala a teraz priznala, že to zvládla len vďaka jednej veci.

