Hádzanárky Slovenska v boji o MS 2021 opäť s Ukrajinou a Izraelom

Slovenské hádzanárky sa v prvej fáze európskej kvalifikácie MS 2021 stretnú v 1. skupine s Ukrajinou, Izraelom a Luxemburskom.

Pavol Streicher — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Viedeň 8. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa v prvej fáze európskej kvalifikácie MS 2021 stretnú v 1. skupine s Ukrajinou, Izraelom a Luxemburskom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni.

Skupinu odohrajú turnajovým spôsobom na jednom mieste v termíne 27.-29. novembra alebo 4.-6. decembra 2021. Žreb určil, že právo organizovať turnaj dostalo ako prvé Luxembursko a ak by nemalo záujem, ako druhé nasleduje Slovensko.

Z každej z piatich skupín postúpia do druhej, barážovej fázy, prvé dva tímy. Baráž o postup na šampionát v Španielsku sa bude hrať od 16. do 21. apríla 2021 už aj s desiatimi družstvami z ME 2020.

So žrebom panuje spokojnosť

Zverenky trénera Pavla Streichera figurovali pri žrebe medzi najvyššie nasadenými tímami v prvom koši spolu s tímami Rakúska, Bieloruska, Turecka a Severného Macedónska. Žreb rozdelil tímy do troch trojčlenných a dvoch štvorčlenných skupín.

Slovenky sa s Ukrajinou i Izraelom stretli už aj v kvalifikácii MS 2019, na turnaji v Šali zdolali oboch súperov - Ukrajinu 36:32 a Izrael 24:20. V baráži potom nestačili na Švédsko. „So žrebom môžeme byť spokojní, sú tam aj ťažšie skupiny. Jednoznačným cieľom pre nás je postup,“ reagoval tréner slovenského tímu Pavol Streicher.

„O prvé miesto by sme sa mali pobiť s Ukrajinou, ktorá urobila za uplynulé dva roky veľký výkonnostný pokrok a preto sa budeme musieť na tento zápas dobre pripraviť. Izrael a Luxembursko sú ousidermi skupiny a tam bude najdôležitejšie nastúpiť proti nim s plnou koncentráciou. Okrem postupu chceme spôsobom hry dokázať, že kvalita našej hry sa zlepšuje. Z dvoch alternatív termínu kvalifikačného turnaja preferujem ten decembrový, aby sme mali viac času na prípravu. Uvidíme, či Luxembursko využije právo turnaj usporiadať a ak nie, bolo by vhodné, aby sme to organizovali u nás.“

Šampionát sa uskutoční o rok a pol

Slovenky sa najbližšie stretnú na sústredení na prelome septembra a októbra, v pláne sú dva prípravné duely doma proti Rakúsku. Svetový šampionát sa uskutoční od 2. do 19. decembra 2021 v šiestich španielskych dejiskách, premiérovo s účasťou 32 družstiev.

Okrem usporiadateľskej krajiny Španielska a obhajcu titulu Holandska bude mať Európa ďalších štrnásť miesteniek. Štyri tímy sa kvalifikujú na MS z tohtoročného európskeho šampionátu a desať pribudne z baráže.

Slovenské hádzanárky naposledy neuspeli v boji o ME 2020, keď exekutíva EHF pre pandémiu koronavírusu zrušila zvýšné štyri kolá kvalifikácie. Slovenské hádzanárky sa naposledy na vrcholnom podujatí predstavili na ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku.