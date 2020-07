Monika Hanigovská

Viktor Vincze vyvracia ďalší mýtus: Hádžete váš odpad susedom do koša? Zbytočne sa rozčuľujú!

Papier či plast nemusíte hádzať len do koša pred vašou bytovkou. Za tento odpad totiž neplatíme my, ale výrobcovia.

Moderátor Viktor Vincze. — Foto: Instagram/viktorvincze

BRATISLAVA 6. júla – Moderátor Viktor Vincze sa už nejaký ten čas venuje a následne ľudí informuje o problematike odpadov na Slovensku. Tentokrát rozobral tému „môjho a susedovho odpadu“ a vyvrátil tak dlho pretrvávajúci mýtus, že vytriedený odpad patrí len do „nášho“ koša.

Mnoho Slovákov na to reagovalo a verejne priznalo, že mali veľmi zlú skúsenosť, keď sa rozhodli vysypať vytriedený odpad do vedľajšieho kontajnera pred bytovkou.

Stále pretrvávajúci mýtus

„Včera som počul nejakú pani vyčítať susedovi (zrejme z iného paneláka), že nosí vytriedený odpad do „ich“ kontajnera s argumentom: ´veď my si tu za to platíme‘. A práve toto je jeden z najväčších mýtov o triedení odpadov. Poplatok za smeti, ktorý platíte svojej obci alebo mestu, sa týka iba vývozu zmesového odpadu (čierneho kontajnera),“ informoval Viktor.

Jeho slová potvrdzuje aj Ministerstvo životného prostredia SR v správe s názvom Ako pretriediť triedený zber. „Preto, ak si zákazník dá tú námahu a obal vytriedi, následné náklady spojené s odpadom sú prenesené na výrobcu. V rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak za vytriedený odpad z obalov zodpovedajú výrobcovia. Prenesenie nákladov za triedený zber z občanov na výrobcov vytvára aj finančnú motiváciu na zvýšenie triedenia.“

Vincze teda opäť prizvukuje, že recyklačný proces je pre občanov bezplatný. „Zber triedených odpadov financujú výrobcovia, ktorých výrobky sa skôr či neskôr stávajú odpadom. Takže ak nerátame, že je zahrnutý v cene výrobku, napríklad minerálky, ktorú ste si kúpili, recyklačný proces je pre občanov bezplatný.“

Nebojte sa susedovho koša

Za pravdu mu dali aj niektorí Slováci, ktorí zažili striehnucich susedov. „U nás v paneláku si každý vchod svoj kontajner zamykal, až kým nám to nedošlo,“ priznala sa istá užívateľka na sociálnej sieti.

„Môžem aj do cudzích? Super. Ja osobne, ak mám papier či plast, hodím to do auta a cestou na nákup vyhodím, keď vidím najbližšiu modrú či žltú bedňu. Je pravda, že každú chvíľu čakám, či na mňa niekto zakričí, ale už mám odpoveď: ´Kričte na tých, ktorí smeti rozhadzujú alebo na psičkárov, ktorí nechávajú bordel po svojom psíkovi, ale nie na mňa. Ja tejto planéte pomáham,“ vykreslila svoje skúsenosti ďalšia žena.

„Ak je váš kontajner plný, pokojne vhoďte svoj (stlačený!) odpad do vedľajšej nádoby. V živote separačného koša je totiž najdôležitejšou vecou to, čo v živote kričiacej susedy - pocit naplnenia,“ uzatvára Vincze.

To, že moderátorove slová sú viac ako aktuálne potvrdila ďalšia reakcia. „Ďakujem za túto informáciu. Doteraz som vždy tŕpla, že ma niekto okríkne, prečo odpad vyhadzujem do „ich“ kontajnerov. Už nebudem.“

„Presne tak! Na mňa tiež jeden sused vždy hulákal, keď som dávala do košov separovaný odpad. Tak som zavolala do OLO (Odvoz a likvidácia odpadu, pozn. red.) a tam mi potvrdili, že to je bezplatné. Dnes nám spred rodinných domov odvážajú separované vrecia. Som vďačná, že sused už po mne nekričí, lebo „jeho“ kontajnery už nepotrebujem,“ píše sa v ďalšom komentári pod príspevkom moderátora.

Ďalšia žena opísala situáciu, ako raz susedia osadili novú bránu, pravdepodobne preto, že vyhodila odpad k nim. „Keď sme mali v (bytovom) dome plný kôš na plasty, tak som išla k susedom. Asi ma videli, lebo po pár týždňoch tam nazvárali neotvárateľnú bránu. A Viktorove slová potvrdil i nedávny prieskum jednej študentky. „Pred časom som dopísala bakalársku prácu, ktorej súčasťou bol aj dotazník o miestnom poplatku za odpad. Ľudia naozaj nevedia za čo platia. Väčšina z nich si myslí, že to zahŕňa nielen vývoz komunálneho odpadu, ale aj všetko ostatné. Takže palec hore za osvetu.“