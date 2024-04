Padol na dno a nemal ani na chlieb. Bývalý markizák Ján Dubnička pochopil, že televízia nie je pupok sveta

Prišiel o prácu moderátora v rádiu, o muzikály, v ktorých hral a televízia Markíza zrušila aj jeho poslednú reláciu. Bývalá hviezda televíznych obrazoviek Ján Dubnička vtedy netušil, čo bude ďalej. „Padol som až na samé dno,“ priznal kedysi na svojom blogu Ján, ktorý je však dnes spokojnejší ako kedykoľvek predtým.

Foto: Archív Televízia Markíza

Do Markízy sa dostal vďaka klamstvu

Začínal v detskej relácii Crn Crn a keď chcel v scenári a dramaturgii niečo zmeniť, nestretol sa s dobrým ohlasom. „Na konci sezóny, v júni 1998 som povedal, že od septembra nenastúpim, lebo som dostal ponuku z Markízy. Lenže to som si celé vymyslel a v Markíze o mne nikto nevedel,“ priznal pre Topky moderátor. Klamstvo ho dohnalo až k tomu, že zavolal do Markízy, či skutočne nepotrebujú moderátora. V telefóne mu oznámili, že práve skončil konkurz, na ktorý sa prihlásilo 3000 ľudí. „Kde ste boli?“ pýtali sa ho.

„Povedal som jej, že som nechcel zaniknúť v tom množstve ľudí. A tak sme sa stretli, zoznámila ma so šéfdramaturgom Telerána Dušanom Greitágom, urobili sme kamerové skúšky a na dlhý čas ostalo ticho. Proste nič. Hlavou mi išlo, aký to bude trapas, keď tam od septembra nenastúpim,“ spomínal Ján. Nakoniec mal obrovské šťastie a do Markízy ho prijali.

Čas odísť

Osem rokov potom moderoval Teleráno, Cestoviny či reláciu Doma s Markízou, no jedného dňa sa z televíznych obrazoviek stratil. „V lete sa rozhodli zrušiť jedinú reláciu, ktorú som vtedy moderoval, Doma s Markízou, a ponúkli mi moderovanie Telerána. Vnímal som to ako krok späť, preto som sa rozhodol ponuku neprijať. Myslím, že to bol pre mňa jasný signál, že je čas odísť,“ spomínal Ján Dubnička a neskôr vo svojom blogu priznal, že na vlastnej koži zažil známe príslovie.

Nemal na chlieb

Článok pokračuje na ďalšej strane: