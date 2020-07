Lucia Čížová

Dnes o 14:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Pije ho aj prezident: Urobte si drink na posilnenie imunity, ktorý v Indonézii používajú na liečenie všetkých chorôb

Tradičný nápoj z kurkumy a zázvoru, zvaný jamu, odporúča aj indonézsky prezident.

Takto vyzerá jamu vyrobené v kuchyni priamo na ostrove Jáva. — Foto: archív autorky

BRATISLAVA 5. júla - Keď bola v úvode marca pandémia koronavírusu v plnom prúde napríklad v Taliansku a mnohé krajiny sa začali uzatvárať, v dvestomiliónovej Indonézii rátali pozitívne prípady len v desiatkach a aj vďaka ich viere verili, že najhoršie ich obíde. Dnes je krajina s nepriaznivým stavom zdravotníctva podľa oficiálnych čísel v prvej 30-tke najviac ohrozených krajín na svete, ale katastrofa, aká sa očakávala, sa zatiaľ nekoná. Od začiatku však Indonézania, okrem modlitieb, robili jednu vec - začali ešte viac vyhľadávať ich tradičný nápoj zvaný jamu.

Keď to povie prezident

V mestečku Cianjur na ostrove Jáva, asi 40 kilometrov od Jakarty, kde som sa v tom období nachádzala, nebol na začiatku veľmi dlho žiaden pozitívny prípad a dnes je takisto mesto opäť „čisté“. Niektorí obyvatelia moslimského vierovyznania sa však aj napriek odporúčaniam vlády stále schádzali húfne na modlitby v mešitách, rúška boli v uliciach vidieť málokedy a sociálny dištanc medzi ľuďmi, najmä v hlavnom meste, bol takmer nemožný.



Prezident Joko Widodo, prezývaný Jokowi, však v tej dobe ľuďom okrem umývania rúk odporučil jamu, ktoré on sám pije už 18 rokov. A hoci nebol zďaleka jediný, kto uprostred rastúcich obáv z vírusu na tradičný „liek“ upozornil, podľa miestnych médií dopyt po zmesi vzrástol jeho vyhlásením natoľko, že ceny zázvoru a kurkumy vyskočili päťnásobne. Niektorí odborníci museli jeho vyjadrenia krotiť, aby jamu nevyznelo ako samozvaný liek na koronavírus. No jeho účinky na naše zdravie sa spochybňovať nedajú. O čo teda ide?

Kurkuma je najdôležitejšou zložkou jamu. Foto: Pixabay/Karenski1

Sila kurkumy a zázvoru

Jamu je tradičný nápoj získavaný predovšetkým z rastlinných zložiek, ako sú korene, kôra, kvety, semená, listy a plody. Neexistuje však jedna jediná receptúra. Rôzne rodiny a rôzne regióny si ich odovzdávajú z generácie na generáciu, nielen na ostrove Jáva, ale napríklad aj na Bali, sa často zvykne používať aj med, mlieko či vajcia. Najzákladnejšími surovinami sú však koreň zázvoru a koreň (alebo podzemok) kurkumy.

Jamu, aj keď ho poznajú aj inde v Ázii, je azda najrozšírenejšie práve na ostrove Jáva. Ľudia na Jáve veria, že jeho pitie je tradičným a prirodzeným spôsobom vylúčenia toxínov z tela a účinné aj na posilnenie imunity, dokáže predchádzať chorobám, pomáha od bežnej chrípky a bolesti žalúdka až po problémy s močovým ústrojenstvom. Rôzne druhy jamu pomáhajú zmierňovať menštruačné bolesti, udržujú telo v teple, zvyšujú chuť do jedla u detí a v prípade prezidenta Jokowiho, ako on sám priznáva, zvyšujú výdrž pri jeho náročnej práci. Mne sa v tomto čase osvedčilo najmä v horúcej forme ako nápoj, vďaka ktorému som predchádzala nachladnutiu a zachovala si silnú imunitu.

V Ázii jamu bežne predávajú ženy na ulici. Foto: Flickr/Adnan Ali

Predaj na ulici

Keď ste v Ázii, môžete vidieť ženy či mužov s košom na pleciach alebo vozíkom, kde majú naukladané fľašky s doma vyrobenými jamu a predávajú ich na ulici. Práve pouličný predaj je častokrát jediný zdroj obživy celých rodín. S podobným nápadom prišiel vtedy aj môj priateľ Tedja a začal jamu vyrábať a predávať tiež. Fľaštičku ponúkal za 10-tisíc rupií, takže asi 60 centov. Aj preto som mala možnosť vidieť ako sa vyrába jamu v domácej kuchyni.



Na trhu sme kúpili kurkumu, zázvor, citrónovú trávu a použili lokálny hnedý cukor, ktorý nám vyrobil 80-ročný starček u neho doma v chatrči len z tekutiny, ktorú získava zo stromu na dvore. Bežne sa pridáva palmový cukor, môžete však použiť akékoľvek iné prírodné sladidlo. Ak má “karamelovú” farbu a chuť o to lepšie. Zázvor (jeden väčší koreň) sme nakrájali a jednotlivé kúsky madlom jemne rozdrtili, aby lepšie pôsobil, kurkumu a citrónovú trávu (dva malé korene a trsy trávy) sme tiež iba očistili a nakrájali na malé časti, cukor, keďže bol v tuhej forme, sme rovnako nakrájali (množstvo podľa chuti). Netreba to z množstvom surovín preháňať, pretože vďaka zázvoru a kurkume môže byť nápoj až príliš ostrý.

Príprava jamu v pravej indonézskej kuchyni s miestnym. Foto: archív autorky



Spolu s Tedjom sme dali suroviny variť do malého hrnca a po pár minútach varenia a luhovania sme tekutinu scedili. Naše jamu bol sýto hnedé. Samozrejme, môžete sa stretnúť s rôznymi sfarbeniami, na Bali často nájdete žiarivo žlté. Boli použité iné ingrediencie, napríklad iné sladidlo alebo citrón či limetka. Jamu môžete piť úplne horúce alebo aj studené ako osviežujúci nápoj. Pri príprave len dajte pozor na škvrny od kurkumy, rýchlo vyčistite ruky aj riad, čo ste použili. Netreba to tiež preháňať ani s dávkovaním Jamu. 1-2 väčšie šálky za deň je úplné maximum, sami uvidíte.



A keďže Indonézia je okrem iného aj krajinou „instantných„ výrobkov, jamu sa často distribuuje aj vo forme instantného prášku, rovnako aj kurkuma sa dá použiť prášková. Vyššie spomenuté suroviny sa však dajú kúpiť aj u nás, tak teda hor sa do príprav.