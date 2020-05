Ľubomíra Somodiová

Top retro sladkosti: Spomeniete si na legendárne Vlnky či žuvačkové cigarety?

Pripomeňte si s nami tie najlepšie retro sladkosti. Hoci mnohé prežili do dnešných dní, pamätníci si zvyknú povzdychnúť, „že už nie sú také, aké bývali.“

BBRATISALVA 31. mája - Ako deti sme azda všetci mali doma skrinku, v ktorej sa ukrývali sladké maškrty. Stačilo vziať stoličku, vyliezť na linku a uchmatnúť si to, po čom vaše srdce ráčilo.

Nie vždy sa to však stretlo s pochopením rodičov.

Staré mamy mali ale zväčša na našu diétu odlišný názor. Do jednej ruky nám vložili resanku a do druhej teplé granko. Občas nám dali aj pár halierov na to, aby sme si kúpili cigarety. Našťastie, len tie žuvačkové. Pamätáte si aj na iné retro dobroty?

Ústa plné cukríkov

Kto mal Bonpari bol iný pán. A kto mal fialový cukrík, bol už riadny kráľ. — Foto: Facebook/Vzpomínky na socialismus

Kto si ešte pamätá na tieto cukríky? — Foto: Facebook/Vzpomínky na socialismus

Čo môže byť lepšie, ako mať cukríky okolo krku? Tieto takmer nerozkusateľné cukríky na naťahovacej šnúrke dopĺňali našu vizáž. — Foto: Instagram/flwx

Na cukríkoch Lipo, ktoré pripomínajú malé tehličky, si pochutil ne jeden mlsný jazýček. — Foto: Pinterest/Andrea

Frajerské tetovanie a cigarety

Trocha bizarné žuvačky. Dnes sa už našťastie spoločnosť pohla a fajčenie na každom rohu nie je také „cool“ a samozrejme. — Foto: Facebook/ Vzpomínky na socialismus

„Mamííí kúp mi hubbu bubbu prosíííím.“ Ktoré dieťa by nechcelo žuvačku, z ktorej sa dali robiť tie najlepšie bubliny a bola úžasne sladká? — Foto: Reprofoto:Najky.sk

Žuvačky, ktoré viac než chuťou, zaujali tetovačkami. Stačilo ich navlhčiť vodou, pritlačiť, počkať a výsledok bol zväčša zaručený. Žiaľ, niekedy sa stalo, že tetovačka nevyšla najlepšie. — Foto: Instagram/nippinka15

V čase, kedy nebolo o supermarketoch ani chýru, ani slychu, tieto žuvačky krásne zdobili malé potraviny. — Foto: Instgram/denisuli.

Nanuk v sáčku

Malá chutná čokoládka s vyobrazením našej obľúbenej rozprávky. — Foto: Facebook/super.chrumk

Benátová tyčinka, tak znie názov lízatka, ktoré sme si pri pokladni vždy úpenlivo prosili. — Foto: Instagram/loooki85

Karamelové lízatko. Komu chutilo? — Foto: shop.read

Táto velikánka medzi čokoládami stále žije. — Foto: instagram/devaslovakia

Šumienky do ruky

Bez nich by žiadna narodeninová oslava nemala tie správne grády. — Foto: potravinyonline

Každé socialistické dieťa poznalo šumienky.Tí najmenši ich neraz zlízali priamo z rúk radšej, ako by si ich rozpustili vo vode. — Foto: Facebook / Milujeme retro

Vlnky patria do kategórie sladkostí, ktoré sa už nevyrábajú

Spotrebitelia sa s vlnkami lúčili len ťažko. V orku 2016 v susednom Česku dokonca vznikla petícia pod názvom „Vraťte nám Vlnky“ .