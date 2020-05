Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Už aj vedci riešili, prečo sa v poľskej dedinke 10 rokov nenarodil jediný chlapec. Až doteraz

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. V malej obci sa po desiatich rokoch narodil chlapec.

MIEJSCE ODRZAŃSKIE 10. mája - Poľská obec, ktorá leží necelých 30 kilometrov od českých hraníc, je vo svete unikátom. Podľa poľského sčítania ľudia z roku 2007 v nej žije viac ako 300 obyvateľov, pričom viac ako dve tretiny tvoria ženy. Miestny starosta Rajmund Frischko sľúbil, že pár, ktorému sa podarí priviesť na svet chlapca, získa cennú odmenu, informoval portál Wirtualna Polska.

Miestny hasičský zbor tvoria takmer samé dievčatá. Foto: Facebook/MDP i OSP Miejsce Odrzańskie

Znepokojujúca situácia

Situácia mierne znepokojovala aj starostu. Na internete sa snažil nájsť informácie o tom, čo rozhoduje o pohlaví dieťaťa, no nedopátral sa k výsledkom. „Myslím si, že sa potvrdzujú slová starších generácií. Prehľadávali sme rodné listy a zistili sme, že dievčatá sa tu rodia pravidelne, chlapci iba zriedka,“ uviedol starosta.

Situáciou sa zaoberali aj experti. „Videl som reportáž z dediny v televízii a okamžite ma to upútalo. Nebude ľahké prísť na to, prečo je to tak. Je potrebné zistiť, či ženy z dediny nie sú vzdialené príbuzné,“ citoval slová Rafała Płoskiego, profesora a vedúceho Oddelenia genetiky na Medicínskej univerzite vo Varšave, portál Novinky.cz.

Pozitívna správa

Po približne desiatich rokoch sa však obyvatelia obce dočkali. V Miejsce Odrzańskie sa 2. mája 2020 narodil chlapec, uvádza portál Gazeta.pl s odvolaním na tvn24.pl.

Pozitívna správa v čase pandémie potešila nielen obyvateľov obce, ale aj starostu. „Stále nás zaplavujú zlé správy, ako napríklad koronavírus. Narodil sa však chlapec. Myslím si, že odteraz to bude už len lepšie,“ povedal Rajmund Frischko.

Narodenie chlapca považujú za akýsi zázrak. „Pôrod priniesol dvojitý zázrak, pretože Bartek nie je len chlapcom, ale je chlapcom z Miejsce Odrzańskie. Potrebuje veľkú pozornosť, blízkosť a citlivosť tak, ako každý novorodenec​,“ cituje slová hrdej matky Anny Milek portál Daily Mail s odvolaním na regionálne médiá.