Michaela Mäsiarová

Včera o 17:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fanúšikovia jasajú! Harryho Pottera im číta sám jeho predstaviteľ, počúvať môže každý a zadarmo

Do projektu „Harry Potter at Home“ sa postupne pridajú aj ďalšie osobnosti.

Projekt „Harry Potter At Home“ nájdete výlučne na Spotify. — Foto: Adage.com

LONDÝN/BRATISLAVA 7. mája - Knihy, ktoré by sme vedeli čítať dokola a nikdy nás neomrzia. Do tejto kategórie by sme snáď každí vedeli zaradiť svoje obľúbené tituly, ktorých obal je už po desiatkach čítaní na cimp-campr.

Je nás mnoho aj takých, ktorí do tejto skupiny zaraďujeme aj príbehy Harryho Pottera. Dielo britskej autorky J.K. Rowllingovej po rokoch znova ožíva, a to v mimoriadne vydarenej audio forme, ktorú už v týchto chvíľach nájdete výlučne na Spotify.

Začal filmový Potter

Podľa najnovších údajov spoločnosti Podtrac je načasovanie audio nahrávok knižných dielov o čarodejníkovi ideálne. Dopyt po obsahu zameraného na rodinu totiž počas tohto roka vzrástol o takmer 19 percent, čiastočne aj vďaka pandémii nového koronavírusu a obmedzeniam s ňou súvisiacich. Informácie priniesol portál Adage.com.

Filmový predstaviteľ Harryho Potterra, Daniel Radcliffe, ale aj David Beckham či Dakota Faning. A to je len začiatok. Do projektu sa postupne zapojí mnoho známych osobností, ktoré budú čítať jednotlivé kapitoly.

Bezplatne pre všetkých

Počúvanie Harry Potterra na Spotify bude prístupné ako platiacim, tak aj neplatiacim používateľom platformy. „Bezplatný projekt je navrhnutý tak, aby pomohol priniesť kúzlo Harryho Pottera deťom, rodičom a opatrovateľom v izolácii,“ uviedli vo vyhlásení predstavitelia spoločnosti Spotify.

„Projekt ‚Harry Potter At Home‘ je iniciatíva vyvinutá v krátkom čase spoločnosťou Wizarding World Digital a agentmi J.K. Rowlingovej, spoločnosťou The Blair Partnership, v reakcii na pandémiu COVID-19.“

Sériu čítaní odštartoval Daniel Radcliffe, pričom prvá epizóda je už online. Ďalších 16 kapitol bude vychádzať postupne až do leta. Ďalšími rozprávačmi budú Stephen Fry, Noma Dumezweni, a hviezdy z filmu Fantastické zvery Eddie Redmayne a Claudia Kim.