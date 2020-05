TASR

Projekty študentov marketingu na UKF pomáhajú iným

Projekt #KaMaKARat — Foto: Instagram/kamakarat

Nitra 6. mája (TASR) – Študenti masmediálnej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre prišli s nápadmi, ako využiť svoje štúdium a doterajšie skúsenosti aj počas pandémie. Podarilo sa im vypracovať projekty, ktoré pomohli zapojiť ľudí do dobročinnosti či zlepšiť informovanosť záujemcov o štúdium na univerzite.

Študentky druhého ročníka marketingovej komunikácie a reklamy prišli s projektom KaMaKaRat, ktorého cieľom bolo zapojiť do rôznych verejnoprospešných aktivít čo najviac ľudí.

„V online priestore a na sociálnych sieťach sme propagovali dobročinné aktivity každého, kto sa do projektu zapojil. Boli medzi nimi aj mnohé známe osobnosti, influenceri a inšpiratívni ľudia, ktorí sa podelili o to, ako v živote pomáhajú ostatným. Sme radi, že sa nám do projektu podarilo zapojiť množstvo ľudí, ktorí nejakým spôsobom pomohli svojmu okoliu," uviedla vedúca projektu Adriana Vrabcová.

Ďalšou aktivitou bol projekt s názvom Študent študentovi. Jeho pôvodným zámerom bolo zviditeľniť katedru masmediálnej komunikácie a reklamy a prilákať na ňu čo najviac stredoškolákov.

Študentom sa napokon podarilo vytvoriť platformu, ktorá prináša informácie uchádzačom o štúdium na UKF a zároveň poskytuje aj veľa zaujímavostí o živote na univerzite i v Nitre. „Sú to informácie určené študentom z pohľadu študentov,“ povedala vedúca tímu Michaela Chlebcová.