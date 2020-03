Michaela Mäsiarová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vianoce v marci? Prečo nie! Briti takto bojujú proti zlej nálade v čase zúriaceho koronavírusu

Vianoce. Čas radosti, rodinnej pohody a sladkého ničnerobenia. Na Britských ostrovoch si karanténu spríjemňujú vianočným dekorovaním príbytkov aj teraz. Veria, že aspoň tie im v ťažkých časoch zlepšia náladu.

Briti si dobrú náladu privolávajú aj vianočnou dekoráciou. — Foto: Reprofoto BBC/Emma Dickinson

LONDÝN 24. marca - Briti sú roky známi tým, že svoje nákupné centrá vyzdoobujú a zásobujú vianočnými dekoráciami už koncom augusta, kedy má väčšina sveta hlavu plnú letných dovoleniek či jesenných lastminute. Tento rok však nečakajú na nové kolekcie žiarivých svetielok do leta. Celá Británia vyťahuje vianočné dekorácie, aby si vyzdobila svoje príbitky a na príjazdové cesty umiestňujú vianočných sobov či Santove sánky. Dôvod je jednoduchý – chcú si robiť radosť v čase povinnej izolácie a zmierniť psychický tlak pandémie koronavírusu.

Britské domy a záhradky sú tak v týchto dňoch plné blikajúcich svetielok a necelé tri mesiace po Vianociach anglické rodiny svoje stromčeky vyťahujú znova.

Britov už nebavilo pozerať sa na temný a ponúrý svet za oknami. Rozhodli sa rozsvietiť. Foto: Pexels

Prečo nie?

36-ročná Emma Dickinson z Nottinghamshiru, sa rozhodla pre vianočné dekorovanie len pred pár dňami. Jej deti toiž reagujú na to, čo sa deje tam vonku a následne sledujú, ako na to zareagujú rodičia. Emma je preto odhodlaná myslieť pozitívne: „Nemám príliš kontrolu nad tým, čo sa deje mimo nášho domu, ale dokážem ovplyvniť to, čo sa deje v našom dome – tak prečo sa nebaviť?“ povedala Angličanka pre portál BBC News.

Gail Challoner z Tivertonu v Devone sa rozhodla vytiahnuť svoj vianočný stromček z veľmi podobných dôvodov: „Len som si myslela, že by bolo celkom pekné, keby ľudia mali na tvári trochu úsmevu.“

„Myslela som si, že by bolo pekné, keby ľudia mali na tvári trochu úsmevu,“ hovorí Gail, ktorá sa tiež rozhodla vytiahnuť svoj vianočný stromček. Foto: Pexels

38-ročný Paul Burbidge-Grant z Coventry sa už nemohol pozerať na ten „temný a ponurý svet“ za oknami, preto sa ho rozhodol rozsvietiť.

Ale stále sa nájdu aj tí, ktorí sa vianočnej výzdoby z minuloročných Vainoc ešte zbaviť nestihli a veľké upratovanie si odkadajú na Veľkú noc.

Skoré ozdobovanie predlžuje kúzlo Vianoc

Je dokázané, že práve skoré vešanie vianočných ozdôb a dekorácii, robí človeka šťastnejším a veselším. Niekedy dokonca postačí vôňa čečiny, imelo zavesené na dverách, či tá správna koleda. Pre mnohých ide o snahu, ako doma navodiť tú správnu atmosféru a prežívať kúzlo Vianoc o čosi dlhšie. Môže sa preto stať, že vaši známi či vy sami, zdobíte vianočný stromček už v októbri. Necíťte sa pre to zle. Ľudia vo svete plnom zhonu, stresu a starostí, častokrát podvedome vyhľadávajú spôsob, vďaka ktorému sa cítia šťastnejšími. A práve vianočné ozdoby v nás vyvolávajú silné pocity spojené s detstvom a vnútrorným šťastím.