Dnes o 10:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Moravec prekonal Koukalovú, je najoceňovanejším českým biatlonistom: „V mojom veku som už ani nedúfal“

Na snímke český tím, zľava Eva Kristejn-Puškarčíková, Marketa Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář v cieli pretekov súťaže miešaných štafiet na 4x6 km na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve 13. februára 2020. — Foto: TASR/Michal Svítok

Anterselva 13. februára (TASR) - Českí biatlonisti slávili medailový zisk hneď v úvodnej disciplíne majstrovstiev sveta v Anterselve a ich radosť umocnil fakt, že ju dosiahli v tímovej súťaži. Prekvapením bola najmä pre veterána Ondřeja Moravca. „V mojom veku som ju už naozaj nečakal,“ povedal pre TASR.

Ide už o deviaty cenný kov pre Moravca

Tridsaťpäťročný biatlonista si tak pripísal na konto už deviaty cenný kov z najväčších podujatí. Na MS má bilanciu 1-2-3, na zimných olympiádach 0-2-1. Stal sa tak najdekorovanejším biatlonistom Česka, keďže o jednu medailu z MS alebo ZOH prekonal Gabrielu Koukalovú. „Sú to len čísla, ale je super, že sa na mňa ešte dostalo, vyplatilo sa čakať. Lebo tá radosť s tímom je niečo viac a človek to prežíva silnejšie, trochu inak, ako keď vyhrá sám,“ uviedol.

Spolu s ním sa tešili z bronzu aj Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová a finišujúci Michal Krčmář. Česi ťažili z výbornej streľby, keď počas celých pretekov potrebovali len dva náhradné náboje. Tú však podporili aj kvalitnými bežeckými časmi.

„Pre nás to boli neskutočné preteky a neskutočný výsledok, 0+2 to si naozaj nepamätám a to som toho zažil naozaj už veľa. Dnes to vyšlo naozaj všetkým a to je v tej štafete samozrejme základ úspechu. Som veľmi rád, že pri tom môžem byť, pretože som vo svojom veku už ani nedúfal, že by som mohol získať medailu. Tá radosť v štafete, to by mohol človek zažívať každý deň, je to paráda a chceme sa všetkým poďakovať, že som toho súčasťou,“ dodal Moravec.

Kým on sa stal českým rekordérom v počte medailí z veľkých podujatí, pre Puskarčíkovú a Davidovú to bola prvá. „Znamená to pre mňa veľmi veľa, je to moja prvá medaila z veľkej akcie a som rada, že sa to podarilo v tímových pretekoch, pretože to tú radosť násobí štyrikrát. Som rada, že to vyšlo hneď na úvod, spadol nám kameň zo srdca a znamená to, že tá práca, ktorú sme odviedli, za niečo stála,“ povedala pre TASR Puskarčíková.

Česi pred štartom tajne dúfali v medailový úspechu, no ako cieľ si dali skončiť do 6. miesta. „Človek vždy verí, že by to mohlo dopadnúť dobre, ale reálne sme si hovorili, že ak to bude do šiesteho miesta, tak by to bolo super. Takže toto predbehlo naše očakávania a možno i naše najdivokejšie sny. Už počas môjho úseku som cítila, že by sme mohli uspieť, ale chcela som zostať pokojná. Keď Krčmář zvládol svoju stojku, už som verila, že to bude medaila,“ dodala.