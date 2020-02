TASR

Deti môžu opäť súťažiť o najkrajší list, písať majú o svete, v ktorom žijeme

Národné kolo 49. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a mládež do 15 rokov vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Bratislava 11. februára (TASR) - Deti sa môžu aj tento rok zapojiť do súťaže o najkrajší list 2020. Napísať majú o svete, v ktorom žijeme. Národné kolo 49. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a mládež do 15 rokov vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Listy majú poslať najneskôr do 27. marca na adresu Slovenskej pošty.

„Teším sa z tohtoročnej témy súťaže, prostredníctvom ktorej majú deti priestor vyjadriť, ako vnímajú svet okolo seba a priblížiť nám dospelým, ako vyzerá svet z ich perspektívy. Svet dospelých je rýchly, pri každodenných starostiach ľahko zabúdame na to, čo je dôležité a nevieme sa tešiť z maličkostí. Verím, že listy od detí nám tieto vzácne momenty pripomenú,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.