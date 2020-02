TASR

Tipsport liga: Réway trénuje s Popradom, Nové Zámky angažovali Kanaďana Labrecqueho

Martin Réway — Foto: TASR/Marko Erd

Poprad 11. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Réway sa zapojil do tréningového procesu tipsportligového HK Poprad. Sezónu 2019/2020 začal v Kladne, za českého extraligistu odohral 17 zápasov. Popradský klub informoval o Réwayovom príchode prostredníctvom Facebooku.

Réway dostal v Kladne príležitosť na reštart kariéry, keďže nedávne sezóny mu aj vinou zdravotných problémov nevyšli podľa predstáv. Za Kladno získal v 17 zápasoch 6 kanadských bodov za asistencie. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz nepôsobil.

V prípade, že by sa s vedením HK Poprad dohodol na spolupráci, išlo by v krátkom čase už o tretiu ofenzívnu posilu „kamzíkov“. Do tímu nedávno pribudli bratia Richard a Róbert Hunovci z Liptovského Mikuláša. Z klubu naopak odišiel slovinský obranca Aleksandar Magovac, ktorý zamieril do Nových Zámkov.

Nové Zámky angažovali kanadského obrancu Labrecqueho

Slovenský tipsportligista HC Mikron Nové Zámky získal kanadského hokejistu Sama Labrecqueho. Dvadsaťsedemročný obranca prišiel z Brašova, ktorý pôsobí v maďarskej nadnárodnej Erste Lige, v minulosti obliekal dresy rakúskeho Villachu či francúzskeho Gapu, skúsenosti má aj z nižších zámorských súťaží.

Labrecque by mal Novým Zámkom pomôcť v závere sezóny v bojoch o play off. „Plánujeme nejaké veci. Uvidíme, čo vyjde a čo nie. Určite však chceme spraviť, povedzme, drobné zmeny a úpravy v tíme. Po piatkovom zápase sa budeme zaoberať aj fámami hlavne ohľadom Václava Stupku, ktoré kolujú medzi verejnosťou,“ vyjadril sa k záveru prestupového obdobia športový riaditeľ Imre Valášek na oficiálnom klubovom webe.