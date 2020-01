Kardoš odmietol Maďarov, chcel trénovať Slovensko

TASR

Marek Kardoš — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenskú mužskú volejbalovú reprezentáciu povedie od novej sezóny 2020 Marek Kardoš, ktorý nahradí vo funkcii Andreja Kravárika. Štyridsaťpäťročný tréner si dal za hlavný cieľ postup na majstrovstvá Európy, na ktorých Slováci nechýbali od roku 2007.

Na klubovej úrovni kormidelník maďarského tímu Vegyész RC Kazincbarcika bude pokračovať v postupnej generačnej výmene, ale vsadí aj na skúsených hráčov. Kardoš už pri reprezentácii pôsobil, v rokoch 2013-2015 bol asistentom talianskeho trénera Flavia Gulinelliho.

Bývalý zamestnávateľ mu problémy nerobil

Pod ich vedením absolvovali slovenskí volejbalisti kvalifikácie na majstrovstvá sveta aj Európy a premiérové dva ročníky v bývalej Svetovej lige. „Vždy som deklaroval, že chcem viesť reprezentáciu. Pre každého trénera je to vrchol kariéry. Je to pre mňa česť a na prácu sa teším. Volejbalové prostredie na Slovensku veľmi dobre poznám a dúfam, že sa mi podarí naštartovať našu reprezentáciu a nadviazať na úspechy, ktoré sme v minulosti dosiahli. V našej reprezentácii prebieha generačná výmena a moja úloha je implementovať do tímu aj mladých hráčov,“ povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie bývalý 130-násobný reprezentant Slovenska.

Jeho maďarský zamestnávateľ nerobil problémy s uvoľnením. „V klube ma pripravovali na to, aby som sa stal trénerom maďarskej reprezentácie. Prišla aj ponuka, ale ja som ju odmietol, pretože som sa chcel stať trénerom Slovenska,“ prezradil Kardoš.

Prvú nomináciu zverejní v apríli

Prvý reprezentačný zraz je naplánovaný na začiatok mája. Nový tréner už komunikuje s hráčmi a dáva dokopy tím na obe časti sezóny, v ktorej čaká Slovákov najskôr Zlatá európska liga a potom kvalifikácia o postup na ME.

„Hráčov pôsobiacich v slovenskej lige poznám, pozerám prenosy a občas si odskočím na zápas do Košíc, kam to mám z Maďarska blízko. O legionároch mám informácie od môjho skauta, ich výkony v zahraničných ligách sledujem,“ pokračoval Kardoš.

Svoju prvú nomináciu zverejní v priebehu apríla. „Predstavu už samozrejme mám, ale ešte prebiehajú diskusie s hráčmi. V Zlatej európskej lige dostanú šancu aj mladí a perspektívni volejbalisti, ktorých chceme postupne implementovať do reprezentácie. Na kvalifikáciu majstrovstiev Európy postavíme najsilnejší tím, pretože chceme dodržať kontinuitu postupov na kontinentálny šampionát,“ dodal Kardoš.

Súperi Slovenska v Zlatej EL

V Zlatej EL 2020 sa Slováci stretnú v A-skupine s Belgičanmi, Španielmi a Rumunmi. V súťaži sa predstaví dvanásť tímov, v skupinovej fáze (23. mája - 14. júna) sa bude hrať systémom každý s každým doma aj vonku. Na turnaj Final Four Zlatej EL (20. - 21. 6.) postúpia víťazi troch skupín, právo štartu má organizátor, ktorým je Belgicko.

V prípade víťazstva organizátora v skupine sa vo Final Four predstaví aj najlepší tím z 2. priečky. Dva najlepšie tímy konečného poradia, teda finalisti Zlatej EL, postúpia na FIVB Challenger Cup do Portugalska (24. - 28. júna), ktorého víťaz získa miestenku do svetovej Ligy národov 2021.

Šampión Striebornej EL postúpi o úroveň vyššie, nahradí posledné družstvo konečného poradia Zlatej európskej ligy. V auguste a v septembri čaká Slovákov kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy, mená súperov v skupine spoznajú v priebehu februára.