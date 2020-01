Paulína Fialková v šprinte v Ruhpoldingu obsadila výborné 5. miesto

TASR

Foto: TASR/AP

Ruhpolding 15. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila piate miesto v stredajších rýchlostných pretekoch na 7,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Za víťaznou Nórkou Tiril Eckhoffovou zaostala o 51,2 sekúnd, zdolali ju aj druhá Švédka Hanna Öbergová, tretia Dorothea Wiererová z Talianska a prekvapujúco aj štvrtá Hanna Solová z Bieloruska.

Fialkovej to tak opäť nevyšlo na pódium, ktoré v prebiehajúcom ročníku ešte nedosiahla. Štvrtá bola v šprinte v Hochfilzene, kde si pripísala aj piate miesto v stíhačke. Pred týždňom v Oberhofe skončila v rýchlostných pretekoch šiesta. V Top 10 sa ocitla dvakrát aj vo francúzskom Le Grand-Bornand, kde finišovala v rýchlostných pretekoch i v stíhačke na desiatej pozícii. V stredu ju o lepší výsledok obral pomalší bežecký čas oproti najväčším súperkám.

Ideálne podmienky

P. Fialková vyštartovala na trať s číslom štyri a už po druhom medzičase sa zaradila na čelo priebežného poradia. V ležke predviedla presnú streľbu a rovnako tomu bolo aj pri stojke. Oproti najväčším favoritkám to však bolo trochu pomalšie na trati i na strelnici, čo znamenalo umiestnenie mimo pódia.

„Dnes boli ideálne podmienky na strelnici, to nahrávalo nulám a som rada, že som to zvládla. Vždy je tam pred strelnicou rešpekt, ale verila som si a som rada, že som si napravila sebavedomie po Oberhofe. Cítim sa dobre, na trati som robila čo som mohla. Musím to hodnotiť pozitívne, uvidíme, ako to dopadne výsledkovo," povedala P. Fialková v rozhovore pre RTVS.

Životný výkon Bielorusky Solovej

Nakoniec z toho bolo piate miesto. Postupne ju zdolali víťazná Eckhoffová, druhá Öbergová (+29,7 s) a tretia Wiererová (+36,8 s), všetky rovnako bezchybné. Dlho sa zdalo, že štvrté miesto si už Fialková postráži, no životný výkon predviedla Solová, ktorá taktiež odstrieľala čisto a zdolala ju tesne o 1,1 sekundy.

Pre dvadsaťtriročnú Bielorusku to bol najlepší výsledok kariéry. Z ďalších adeptiek na pódium bežala rýchlejšie ako P. Fialková aj Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, no jedna chyba v stojke ju odsunula na šieste miesto (+55,4), s jedným trestným kolom sa do minúty za víťazkou zmestila ešte siedma Julia Simonová z Francúzska (+59,1 s).

Ivonu zradil beh

Eckhoffová sa vďaka triumfu dostala na čelo celkového poradia SP len o tri body pred doterajšiu líderku Wiererovú. Paulína Fialková figuruje na 9. mieste s 271 bodmi, v poradí šprintu si polepšila o tri priečky a už je siedma, keď nazbierala 152 b. Na čele je Wiererová (230 b) pred Eckhoffovou (195 b).

Dobre strieľala aj druhá zo sestier Fialkových Ivona, ktorá netrafila len posledný terč v ležke, no nevydaril sa jej bežecký výkon a prepadla sa na 44. miesto (+2:05,0 min). Jeden trestný okruh odbehla i Terézia Poliaková, ktorá finišovala na 88. mieste (+3:29,6 min), Veronika Machyniaková absolvovala dva a klasifikovali ju na 97. pozícii (+4:19,4 min.).

Svetový pohár pokračuje v Ruhpoldingu vo štvrtok šprintom mužov na 10 km. V piatok je na programe ženská štafeta, o deň neskôr mužská a v nedeľu oba stíhacie preteky.