Nitra: Rozšírená realita pomôže vedcom prezentovať zaniknuté pamiatky

Turisti, ktorí prídu do Nitry, si už čoskoro budú môcť pozrieť aj historické pamiatky, ktoré sa do dnešnej doby nezachovali v pôvodnej podobe, prípadne už vôbec neexistujú.

Odborníci v Archeologickom ústave (AÚ) SAV v Nitre už dlhšiu dobu vyvíjajú virtuálne modely starých architektúr, ktoré bude možné pomocou aplikácie vidieť aj priamo v teréne, kde kedysi stáli.

Vedci majú spracované modely viacerých historických objektov z Nitry i ďalších lokalít. Postupne ich chcú prezentovať aj verejnosti.

Návštevevník bude voľným okom vidieť zachované murivo

„Chceme to spraviť prioritne pomocou rozšírenej reality, nielen virtuálnej. Ten rozdiel je v tom, že nejaký objekt vidíme nielen virtuálne, ale aj reálne. Znamená to, že návštevník príde napríklad k základom veľkomoravského kostolíka na Martinskom vrchu v Nitre, kde voľným okom bude vidieť zachované murivo a v tablete alebo v mobilnom telefóne vďaka aplikácii uvidí, ako ten kostol vyzeral v minulosti a bude sa môcť okolo neho prejsť a čoskoro sa bude môcť prejsť aj jeho vnútrom, to zatiaľ nie je spustené, ale čoskoro bude," vysvetlil riaditeľ AÚ Matej Ruttkay.

Verejnosť sa tak už čoskoro bude môcť poprechádzať nielen okolo zaniknutého kostolíka na Martinskom vrchu, ale pozrie si aj románsky kostol na Nitrianskom hrade, horný vstup do hradu i niekdajší vstup do hradného opevnenia, ktorý je dnes pod Nitrianskou galériou.

Pôvodná podoba Dražovského kostola

„Máme spracovaný ten románsky z 12. storočia, ale aj vstup zo 16. storočia, ktorého podoba je verne zobrazená na najstaršej zachovanej vedute Nitry z roku 1562. Takže to virtuálne vyobrazenie je kombináciou archeologického výskumu aj tejto veduty," uviedol Ruttkay. Spracovaná je aj pôvodná podoba známeho románskeho Dražovského kostola. „Ten dnes vyzerá inak ako v minulosti, takže to urobíme tak, že tú niekdajšiu historickú podobu posunieme vedľa, takže človek bude vidieť dnešný kostol a vedľa na tablete alebo na mobile si pozrie jeho pôvodnú virtuálnu podobu," skonštatoval Ruttkay.

V archeoparku, ktorý už dlhšiu dobu vzniká v bývalých kasárňach pod Zoborom by okrem toho mala pomocou rozšírenej reality vzniknúť aj trasa, ktorá predstaví veľkomoravskú architektúru. Okrem kostola, ktorého základy tu boli objavené, bude možné vidieť aj ďalšie pamiatky, ktorých virtuálne modely sú už vytvorené. „Bude to devínsky veľkomoravský kostol, bratislavská bazilika, rotunda v Ducovom a možno urobíme aj lokalitu Kopčany. Na tejto trase budú zastávky so značkami, na ktoré návštevník namieri telefón a cez aplikáciu si otvorí konkrétny kostolík, ktorý si bude môcť pozrieť, prejsť sa okolo neho a bude pokračovať na ďalšiu zastávku," priblížil Ruttkay.

Podľa jeho slov by bolo možné virtuálnu cestu po slovenských veľkomoravských kostoloch spustiť už čoskoro. Problémom však zostáva areál niekdajších kasární, ktorý je v zlom stave a po väčšinu roka je zatvorený. "Je to taký technický problém. Vstup k Martinskému kostolíku a do archeoskanzenu je obmedzený a problematická je aj bezpečnosť v tejto lokalite. Ten areál je v dezolátnom stave, aj z hľadiska porastov a suchých i polosuchých stromov, ktoré sú aj v miestach, kde sa pohybujú ľudia. Myslím, že na rade je mesto, aby tam spravilo opatrenia, ktoré povedú k tomu, že sa ten priestor poľudští," doplnil Ruttkay.

