Lenka Miškolciová

Lenka organizuje masové sadenia stromčekov: Problémom v záchrane lesov je aj obraz zlých lesníkov v médiách

Lenka vo svojom voľnom čase pomáha, kde sa len dá. Na Facebooku si založila skupinu s názvom Dobrodej, v ktorej združuje svojich kolegov, priateľov, známych no aj neznámych, ktorí sú ochotní akýmkoľvek spôsobom pomáhať.

— Foto: Archív LB

BRATISLAVA 28. decembra - „Pridať sa môže každý, kto je pokorný, láskavý a má chuť vykonať zmenu,“ hovorí o skupine Dobrodej, ktorú založila na Facebooku. Lenka Bašnáková je človek, ktorý akosi priťahuje ľudí ochotných pomáhať a šíriť dobro ďalej. Avšak nielen to. Najdôležitejšie je, že ich dokáže aj organizovať tak, aby pomáhali presne tam, kde ich je treba. Sadia stromčeky, robia radosť opusteným seniorom, tešia deti v krízových centrách, či obnovujú zanedbané kraje nášho Slovenska. Spoznajte ženu, ktorá organizuje masové sadenia stromčekov a pomáha, kde sa len dá, no napriek tomu ju len málokto pozná.

Lenka, ty si spolu s ostatnými dobrovoľníkmi založila na Facebooku skupinu s názvom Dobrodej. Čo je jej hlavným cieľom? Kto sa do nej môže pridať?

Prioritne som chcela spájať ľudí, ktorí chcú reálne pomôcť. Taktiež som chcela umožniť dobrovoľnícky sa angažovať ľuďom, ktorí už nepracujú v našej firme, pre ktorej zamestnancov organizujem dobrovoľnícke a charitatívne aktivity. Pridať sa do nej môžu tí, ktorí sú pokorní, laskáví a majú chuť reálne vykonať zmenu.

Čo ťa inšpirovalo k založeniu tejto skupiny?

Inšpiroval ma kamarát Chris Lamprecht, ktorý mi pomáhal organizovať dobrovoľníctvo vo firme. Chcela som byť fér a dať priestor aj verejnosti, pretože dobrovolnicke aktivity majú veľký ohlas aj mimo pracovníkov našej firmy, chcela som preklenúť mosty a spájať ľudí. Názov Dobrodej som dala podľa mojej starkej, ktorá nás volala ,,Vy dobrodeji“, keď sme niečo vymysleli. Dobrodej vo mne vyvoláva spomienku na pekné detstvo, ktoré som mala a na mojú starkú Albínku, ktorá nám veľa dala. Keď umierala, povedala som jej, že to dobré, čo som od nej dostala, budem dávať celý život ďalej. Pohybujem sa naozaj v rôznych kruhoch a vnímam vnútornú prázdnotu ľudí a problémy, ktoré majú. Vidím veľkú potrebu vytvárať zmysluplné aktivity pre deti, mladých, či starších, pretože podľa mňa pomáhať prírode, či ľuďom dáva zmysel a napĺňa. Viem od kamarátok - sociálnych pracovníčok a psychologičiek, že 11 až 13-ročné deti zháňajú na čiernom trhu antidepresíva. Nemajú zmysel života, povinnosti, sú vnútri prázdne. Budem rada, ak budeme s mojimi kamarátmi inšpirovať iných, nech sa zaujímajú o svoje okolie, pomáhajú a pomaly menia seba aj okolie. To, že má človek na starosti niekoho, zaujíma sa, ho poháňa vpred. Je to zaručená metóda, ktorá ľudí vytrhne z tej depresie, ktorou spoločnosť celkovo trpí. Netreba sa len dopovať pilulkami, tie to nevyriešia. Aktivity a hlavne aj modlitba, spojenie s Bohom hej.

Veľkou vášňou sa pre Lenku stali aj naše lesy, ktorým sa snaží pomôcť najviac, ako sa len dá. Foto: Archív LB

Viem o tebe, že si veľa precestovala a snažíš sa pomáhať všade, kde treba. Kedy sa to v tebe prebudilo? Mnohí pomáhajú, no ty to robíš naozaj intenzívne, dokonca aj združuješ ľudí okolo seba s podobným zmýšľaním.

Teraz sa snažím byť v pomáhaní striedmejšia. Prežila som dosť ťažké skúsenosti a vždy som mala niekoho, koho mi pán Boh poslal, kto mi pomohol, povzbudil, zaujímal sa o mňa. Chcem to, čo dostávam, dávať aj ďalej, lebo to nie je samozrejmosť. Som vďačná a ďakujem za to, že žijem v krajine, kde je mier, pitná voda a krásna príroda, že mám úžasných srdečných rodičov a rodinu. Je stále za čo ďakovať. Aj keď je človek smutný, aj za to som sa naučila ďakovať. Za všetko. A úprimne, neviem ako by som aj inak žila, keby som neďakovala a nepomáhala.

Lesníkom sa škodí, ľudí chcem spájať, nie rozdeľovať

Už raz sa ti podarilo zorganizovať hromadné sadenie lesa, na ktoré si pritiahla ľudí z celého Slovenska. Prečo si sa rozhodla práve pre záchranu lesov a sadenie stromčekov?

Bol to môj sen robiť niečo také už dlhšie. Vo firme, kde pracujem, mi dali voľný priestor. Organizovať dobrovoľníkov a poskytnúť ľuďom práve dobrovoľníctvo v prírode je úžasné, lebo príroda je najlepší open space (otvorený priestor), kde ľudia reálne patria. Okrem toho, že príroda má na nás skvelé účinky, vieme jej aj pomôcť. Taktiež chcem vytvoriť most, spájať tak ľudí, dobrovoľníkov, lesníkov a pomáhať kontinuálne prírode. Napríklad veľmi sa škodí lesníkom tým, že slovo do médií dostanú iba dvaja – traja ľudia, a tí škodia iným. Bola by som rada, ak by sa ľudia hlavne skúsili kriticky zamyslieť, prečo dostávajú slovo do médií len tí ist ochranári, či lesníci a prečo nie je v médiách priama konfrontácia a názory rôznych odborníkov, ale vždy si pre rozhovory vyberú len tých istých.

Foto: Archív LB

Mnohí sa na internete rozčuľujú nad tým, v akom stave sú naše lesy, radi by s tým niečo urobili, organizujú sa rôzne sadenia stromčekov. Kde je teda podľa teba problém v záchrane našich lesov? Vyzerá to tak, že väčšina Slovákov je naklonená ich záchrane. Prečo sa to teda nedarí?

Ešte len začíname pomáhať. Dúfam, že sa to pohne ďalej. Problém v záchrane lesov sú aj médiá, ktoré ukazujú lesníkov, ako tých zlých, ale všetci nie sú zlí. Neviem, prečo sa tu generalizuje, a prečo sú ľudia takí pohodlní a konzumujú iba naservírované informácie o zlých lesníkoch, pritom je to inak. Prajem si, aby išli ľudia do terénu a urobili pre prírodu niečo užitočné aj sami.

Plánuješ v sadení a pomoci lesom pokračovať?

Kým sa Dobrodejom bude chcieť pomáhať, tak hej. V tejto dobe samoty, sebadôležitosti a vyciciavania prírody je dôležité, aby sme nezabúdali dávať a vytvárali lepšiu budúcnosť, nie ju ničili.

Aké aktivity už skupina Dobrodej zorganizovala?

Sadenie stromčekov v Belianskych Tatrách, potom sadenie stromčekov v Bratislave, Muránskej planine, kde bolo rozprávkovo a miestni nám prichystali bohatý program. Ďalej robíme s kamarátmi zbierky pre núdznych. Spájame ľudí. No chcem pripomenúť, že ja to všetko nerobím len cez Dobrodej, ale pomoc riešim s kamarátmi v rámci našej firmy a v spolupráci s inými firmami, pretože moje heslo je:,,Spolu dokážeme viac”.

Seniorov potešia medovníkovým srdcom

Čo ešte s Dobrodejom chystáte?

S Dobrodejom, ale hlavne s dobrovoľníkmi v našej firme a aj pomimo, robíme zase ďalšiu vianočnú zbierku pre ľudí v núdzi pre viac než 2000 ľudí. Budúci rok chceme viacej pomôcť deťom, ktoré sa hanbia chodiť do školy, pretože nemajú na desiatu. Nemajú jedlo, maximálne jedno jedlo za deň a aj to v školskej jedálni. Venujeme sa našej menšej kampani Medovníkové srdce pre starších. S kamarátmi dobrovoľníkmi rozdávame najbližšie dni medovníkové srdcia, v ktorých je papierik s výstrižkom: ,,Celý život ste si vykrajovali zo svojho srdca, teraz patrí jedno Vám. Vážime si, že ste medzi nami“. Videla som na vlastné oči, ako málo stačí, aby človek človeka veľmi potešil.

Lenka spolu s ostatnými dobrovoľníkmi rozbehli aj kampaň Medovníkové srdce. Foto: Facebook/Dobrodej

V roku 2020 bude stromy sadiť celé Slovensko

Cez Dobrodej chystáme aj výlet do Tokajskej oblasti, ktorý spojíme s obnovou okolia Zemplínskej Šíravy v spolupráci s mojím kamarátom Marcelom Vincom a jeho Zemplín n.o., výsadbu stromov, obnovenie areálu krížovej cesty. Ďalej máme s Dobrodejmi v pláne road trip po krízových centrách po rôznych kútoch Slovenska a taktiež pomoc na Ukrajinu.

Momentálne riešime so senior poradcom generálneho kancelára OSN - Rolandom Schatzom zapojenie sa do celosvetovej Trillion tree initiative a v rámci toho aj Inciatívu 2020 Celoslovenské sadenie stromov a pomoc prírode. Chceme pohnúť veci vpred, vytvoriť lokality, o ktoré sa budú môcť ľudia kontinuálne starať, nielen sa podpísať pod výzvu na internete, ale budú mať priestor reálne niečo zmeniť.

Často pracuješ s množstvom dobrovoľníkov, organizuješ ich, pomáhaš im. Ako sa ti s nimi pracuje? Mala si už predtým, ako si sa do týchto aktivít pustila, skúsenosti s organizáciou ľudí? Je to náročné?

Robila som na VIP akciách pre kráľovnú v Anglicku. Odtiaľ viem, aké dôležité je nie organizovať ľudí, ale viesť ich, dať im úlohy, zodpovednosť. Tým, že budú sami za niečo zodpovední a uvidia výsledky svojich činov, uvidia, akú moc majú ľudia, keď držia pokope a pomáhajú. Organizovať je veľmi veľmi náročné. No keď mám okolo seba spoľahlivých ľudí, ktorým sa dá veriť, dá sa to.

Ja som veľmi vďačná, že mám moju morálnu podporu Adrianu a Evka Ujlakyové a Marušku Hrabovskú. Mojou dlhoročnou parťáčkou je hlavne Kristína Miholeková s jej priateľom Palim Bigošom. Veľmi pomáha aj môj parťák Daniel Ondrejička, Gabriel Galgoci, Chris Lamprecht, Kristína Sookyová, Zuzana Adamyová, Michal Gejza Kernáts, Romi Horáková, Jana Tomanová, Janko Mučička, Mirka Kubánová, Baška a Matej Svitekovci, Katarína Szabová, Lenka Štroffeková, Ondrej Trubiroha a Voloda Kupchyk. Mám veľa ľudí, čo so mnou spolupracuje. Nikdy nechcem brať kredit za ich zásluhy a som im vďačná. No toto všetko by nebolo bez požehnania Pána Boha. On to všetko robí a riadi. Nie ja. Treba na to vždy pamatať.

Lenka Bašnáková (vpravo) a ďalší, ako ich aj ona nazýva, Dobrodeji: Dano Viking Ondrejička, Kristína Miholeková. Foto: Archív LB

Čo je tvojím najväčším snom? Myslíš, že nastane moment, kedy si povieš: spravila som dosť?

Mojím veľkým snom od malička je zažiť lásku živého Krista. A ci som spravila dost? Neviem si to povedať, pretože cítim prázdno, keď nepomáham. Boh mi tak veľa dáva, tak musím dávať ďalej. Videla som umierať iných, bola som pri nich a viem, aké to bude raz silné. Keď budem ja umierať, budem tam ja a Boh, nikto iný. Chcem sa spätne pozrieť na svoj život a povedať si, že som ho nepremárnila.