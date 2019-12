TASR

Dnes o 14:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poslanci v Skalici schválili verejnú súťaž na predaj pozemkov za 778.905 eur

Niektorí poslanci poukazovali na to, že po odpredaji pozemku mesto stratí dosah na to, čo sa na daných pozemkoch bude stavať.

Košický primátor František Knapík (KDH) má už len dvoch námestníkov. Tretieho z jeho zástupcov Jozefa Filipka (SMK) (na snímke v pozadí druhý zľava) mestské zastupiteľstvo dnes odvolalo k 31. júlu 2008 z funkcie. Dôvodom odvolania bolo, že 1. augusta nadobudne účinnosť novela zákona o meste Košice, podľa ktorej je počet námestníkov primátora limitovaný najviac dvoma námestníkmi, kým mesto Košice ich malo doteraz troch. Filipka MZ poverilo výkonom funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca pre oblasť integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy, odpadového hospodárstva a pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košíc. — Foto: TASR - František Iván, 30. júla 2008, Košice *** Local Caption *** politika

Skalica 21. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici schválili na poslednom tohtoročnom zasadnutí predaj pozemkov v lokalite Vlčie hôrky s celkovou rozlohou 17.309 štvorcových metrov.

Materiál bol predložený na základe žiadosti spoločnosti ROD Skalica. „V prípade predaja financie využijeme na kapitálové výdavky. Máme zoznam vecí, chceme dokončiť Dom zdravia a ďalšie opravy a veci, ktoré nám vyplývajú z investičného plánu," uviedla k predaju primátorka Skalice Anna Mierna.

Niektorí poslanci poukazovali na to, že po odpredaji pozemku mesto stratí dosah na to, čo sa na daných pozemkoch bude stavať. „Súhlasím, že kapitálový príjem do rozpočtu je potrebný. Na druhej strane sa venujem rozvoju mesta už dlhú dobu. Mali by sme zvážiť, že niekomu predáme majetok a mesto sa bude rozvíjať neriadene, podobne ako sa to stalo v lokalite Krivé kúty. Mali by sme cez územný plán zóny najskôr nastaviť, čo tam bude a potom až predávať pozemky," uviedol poslanec MsZ Vladislav Horňák.

„Ak sa pozerám, kto je majiteľom okolitých pozemkov, stále ide o jednu osobu a tam už veľa toho neovplyvníme. Som za verejnú súťaž a aj za to, aby bol územný plán zóny. Čo sa týka spätného odkúpenia ciest a chodníkov, nemusíme to robiť. Ak to robíme v iných lokalitách, tak za jedno euro a investor je rád, lebo sa zbavil údržby," doplnila poslankyňa Anna Ozábalová.

Dôvodová správa uvádza, že časť územia, ktorého sú uvedené pozemky súčasťou, je v zmysle územného plánu mesta určená na poľnohospodársku výrobu, prevažná časť územia je s hlavným funkčným využitím bývanie v rodinných domoch. „Rodinné domy sa tlačia do vinohradov a túto situáciu treba riešiť a posunúť sa ďalej. Verejná súťaž je správna cesta. Pokiaľ to vyhrá ten hráč, ktorý tam má najviac pozemkov, nech sa tá zóna posunie ďalej," zdôvodnil svoj hlas za predaj pozemkov poslanec Martin Kojš.

Poslanci predaj formou obchodnej verejnej súťaže schválili s tým, že minimálna cena za štvorcový meter je stanovená na 45 eur, čo znamená, že záujemca musí za pozemok ponúknuť minimálnu sumu 778.905 eur.