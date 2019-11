Ľubomíra Somodiová

Extrémne obézna žena schudla 270 kíl. Zachránilo ju to najdôležitejšie

Bola uväznená vo vlastnom tele, no nevedela si pomôcť a jedla stále viac a viac. Až strach o jej deti ju prinútil, aby začala so svojím životom niečo robiť. Nakoniec sa jej podarilo schudnúť vyše 270 kilogramov.

Milla trpela extrémnou obezitou. — Foto: TLC, Facebook/ Milla Shawn Clark

FAYETTEVILLE 26. novembra - Stála pred ňou otázka: deti alebo jedlo? Dnes už 51-ročná Milla Clark vedela, že ak to neprestane preháňať s jedením, jej päť detí ostane bez matky. Túžba po jedle bola však neskrotiteľná. Bola to prvá vec, na ktorú pomyslela ráno, keď otvorila oči a bola to posledná vec, ktorá jej behala v hlave pred spaním.

Myšlienka, že svojím obžerstvom zraní deti bola nakoniec silenejšia a donútila ju spraviť zmenu. V čase, kedy sa rozhodla zmeniť svoj život, vážila približne 341 kilogramov. Bola závislá od okolitého sveta, keďže so svojou váhou nebola schopná ani vstať z postele.

Dva roky sa nepostavila z postele

V posteli jedla aj varila. Foto: TLC

Jej päť detí, z ktorých boli štyri adoptované a jedno biologické jej pomáhali so všetkým. Ráno ju umývali na posteli, aby jej pomohli variť- opäť raz v posteli. Cítila sa ponížená, podľa jej slov to bolo „príšerné.“ „Bola som uväznená medzi štyrmi stenami viac ako dva roky,“ povedala pre televíziu TLC. „Za ten čas som sa ani raz nepostavila, bola som schopná len jesť a spať.“

Strach o zdravie manžela bol pre ňu zlomovým bodom

Millina cesta k strate úžasných 271 kg bola zmapovaná v reality šou My 60-lb Life, ktorá bola vysielaná na televíznom kanále TLC. Milla sa pasovala s váhou celý život. Podľa jej slov jej matka nevedela ukázať lásku inak, než tým, že ju nakŕmila. Keď stretla svojho manžela Elroya, vážila 181 kilogramov. Po tom, čo sa im narodil syn, ručička na váhe sa vyšplhala na 227 kilogramov. Keďže kvôli jej váhe nebolo bezpečné, aby mala viac detí, s manželom sa rozhodli, že si ďalšie adoptujú.

Zlom nastal, keď Elroy začal mať problémy zo srdcom. Uvedomila si, že ak zomrie, nebude sa mať kto postarať o deti. Pomoc našla u doktora Nowzaradana, ktorý jej pomáhal počas jej dlhej cesty za lepším zdravím a životom.

S doktorom, ktorý jej pomohol. Foto: Facebook Milla Shawn Clark

Podstúpila niekoľko operácii

Do nemocnice ju museli preniesť na nosidlách. Doktor sa rozhodol, že najprv jej musia pomôcť s lymphedemou, ktorá jej bránila v tom, aby chodila. Obézna žena musela podstúpiť operáciu. Aby to vôbec bolo možné, musela najprv schudnúť 45 kilogramov. Doktori jej predpísali prísnu diétu. Keď sa jej to podarilo, prvýkrát v živote pocítila, že má nádej. Operácia prebehla úspešne.

Čakalo ju cvičenie, ďalšie diéty a operácie. Hoci mala aj krízové momenty, zvládla to. Po troch rokoch snahy schudla na 70 kilogramov, čím sa stala najúspešnejšou pacientkou v šou a získala si aj zaslúžené objatie od doktora Nowzaradana.

Milla sa dnes teší z rôznych aktivít, o ktorých sa je predtým nesnívalo. K jej obľúbenej činnosti patrí splav rieky spolu s deťmi.