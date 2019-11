TASR

Dnes o 09:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Inter v zostave so Škriniarom vyhral na ihrisku FC Turín, skvelý obrat Juventusu

Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v sobotňajšom zápase 13. kola talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 3:1, keď v závere otočili skóre.

Radosť Paula Dybalu a Gonzala Higuaína z Juventusu — Foto: TASR/AP

Rím 23. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v sobotňajšom zápase 13. kola talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 3:1, keď v závere otočili skóre. Domáci hráči boli v prvom polčase oveľa nebezpečnejší, svojho súpera prestrieľali a mohli sa ujať vedenia, no Musa Barrow nepremenil v 18. minúte penaltu, keď napálil loptu do brvna.

Po zmene strán sa im to už podarilo. Barrow odcentroval z pravej strany a voľný Robin Gosens poslal loptu hlavou do siete. V 74. minúte sa však so šťastím presadil argentínsky útočník Gonzalo Higuain a o ďalších osem minút otočil skóre. V nadstavenom čase poistil výhru po brejku Paulo Dybala.

Pre Juventus to bola napriek absencii Cristiana Ronalda už štvrtá výhra v rade a tabuľku vedie o bod pred Interom Miláno. Ten suverénne uspel na ihrisku FC Turín 3:0. V drese hostí odohral slovenský obranca Milan Škriniar celý zápas a dostal žltú kartu v 64. minúte za podrazenie.

AC Míláno sa rozišlo s SSC Neapol remízou 1:1 a ani jeden tím tak nezlomil sériu bez víťazstva. Tá milánska trvá tri zápasy, neapolská trvá už päť duelov. SSC figuruje v tabuľke nad priebežnom 7. mieste, AC je až trináste.