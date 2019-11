Klaudia Fiolová

Včera o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najškaredší vianočný strom v Česku vyplašil aj starostu

Každý rok sa u našich susedov vytvára pomyselný rebríček najškaredších vianočných stromov. Tentokrát si prvenstvo odnieslo mesto Bruntál.

Obyvatelia by uvítali lepší výber vianočného stromčeka — Foto: Facebook/Město Tábor - informace a aktuality,

BRUNTÁL 21. novembra - Prichádza sviatočné obdobie a s tým je spojené aj zdobenie stromčeka. Mestá aj dediny si vyberajú svoj najkrajší ihličnatý strom, aby upozornili na príchod najobľúbenejších sviatkov roka. Výber sa ale nie vždy podarí a dôkazom toho sú aj menej vizuálne pekné stromčeky. V Česku opäť vytvorili pomyselný rebríček najškaredších vianočných stromčekov v krajine, ktorý pobaví nejedného čitateľa.

Titul najškaredší vianočný stromček získava tento rok iné mesto

Kým minulý rok získal tento menej atraktívny titul mesto Tábor, tento rok patrí pomyselné prvé miesto mestu Bruntál. Ako informuje česká televízia Nova, pri pohľade na nešťastný výber stromu, zasadla mestská rada na čele so starostom, Petrom Rysom. „Sám po tom pátram, ako sa to mohlo stať. Strom som nevybral ja a rád by som zistil, kde nastal problém,“ povedal starosta pre českú televíziu. Keďze fotografia stromu sa stala rýchlo hitom internetu, starosta zvažuje aj možnosť výmeny stromu za viac atraktívny.

Vianočný strom na námestí si poskladali ako také puzzle Foto: Facebook/Bruntál - drsný kraj, drsní lidé

Vianočný strom sa rozhodli upraviť svojpomocne

Podľa najnovších informácií sa vianočný strom rozhodli svojpomocne upraviť. Širokú špičku stromu obstrihali a nadbytočné vetvy uchytili ku kmeňu. Vianočný strom si tak mesto Bruntál poskladalo ako také puzzle, ale obyvatelia sú s ním už po drobných úpravách spokojní.