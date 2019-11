Ľubomíra Somodiová

Dnes o 13:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bračeka položili k dvojčaťu, aby sa s ním navždy rozlúčil. Jedno objatie mu však zachránilo život

Puto medzi dvojičkami je často výnimočné. V prípade predčasne narodených bratov Dylana a Deiniola zo severného Walesu to platí dvojnásobne. Lekári už nedávali Danielovi šancu na život. Posledné zbohom od brata však akoby zázrakom zachránilo.

Dvojičky sa narodili predčasne. — Foto: Facebook/ Hannah Zimunya

WALES 19. novembra - Mamička dvojičiek Hannah Zimunya bola len v 25. týždni tehotenstva, keď na svet priviedla dvojčatá Dylana a Deiniola.

Bol to boj o život

Obaja sa narodili zdraví, ale boli príliš maličkí a ich pľúca neboli plne vyvinuté. Len niekoľko hodín po pôrode boli obaja bratia presunutí z Wrexham Maelor Hospital do špeciálnej nemocnice pre novorodencov Royal Bolton Hospital, kde boli napojení na špeciálne dýchacie prístroje. Aby bola ich krehká pokožka chránená, dvojčatá umiestnili do špeciálnych plastových vakov, ktoré simulovali podmienky v maternici.

Kým Dylanovi sa zdravotný stav po niekoľkých týždňoch zlepšil, Daniel bol stále závislý od dýchacieho prístroja. Foto: Hannah Zimunya

Delilo ich takmer sto kilometrov

Po niekoľkých týždňoch sa malému Dylanovi polepšilo. Bol presunutý do Wrexhamskej nemocnie. Nanešťastie však jeho braček Deiniol ostal vážne chorý. Bol stále závislý na dýchacom prístroji.

Dvojičky tak strávili svoje prvé mesiace v rôznych nemocniciach. Delilo ich 96 kilometrov. Deiniolov stav sa neustále zhoršoval. Doktori zariadili, aby mu jeho brat mohol povedať posledné zbohom. Nikto nečakal, že tento moment sa stane pre oboch novým miľníkom a oslavou života.

Objatie ako liek

Obaja mali v tom čase 14 týždňov. Bolo to po prvýkrát, odkedy sa narodili, čo sa ocitli bok po boku v jednom inkubátore. Len dve hodiny potom, čo Dylan v inkubátore objal Deiniola, sa začal jeho stav zázračne zlepšovať. Už po 48 hodinách ho doktori odpojili od dýchacieho prístroja.

Dylan zachránil Danielovi život. Foto: Facebook/ Hannah Zimunya

„Keď sme vzali Dylana späť do Boltonskej nemocnice, dali ich na pár minút do rovnakého inkubátora. Až keď som neskôr v noci telefonovala, aby som sa opýtala, ako je na tom Deiniol, povedali mi, že jeho podpora kyslíka bola polovičná. Bolo to neuveriteľné, Dylanovi sa nejako podarilo pomôcť Deiniolovi zachrániť život objatím a pritúlením sa. Ukázalo sa, že nikdy nemali byť oddelení,“ povedala šťastná mamička pre Manchester Evening News.

Po siedmich mesiacoch, ktoré chlapci strávili v nemocnici, mohli konečne opustiť jej múry a ísť domov. Minulý mesiac oslávili prvé narodeniny s mamou Hannah, otcom Xavim a súrodencami. „Neviem ani opísať, aká som šťastná, že obaja chlapci oslávili svoje prvé narodeniny, pretože boli časy, keď sme nevedeli, či dostanú šancu na život,“ vyznala sa Hannah.