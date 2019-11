TASR

Dnes o 15:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladí môžu zadarmo cestovať po Európe. Stačí, ak sa prihlásia a splnia tieto podmienky

Čas na prihlásenie majú do 28. novembra.

Ilustračné foto — Foto: Interrail.eu

Brusel 7. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok otvorila nové kolo podávania prihlášok na cestovné poukazy v rámci iniciatívy DiscoverEU, ktoré umožnia mladým Európanom cestovať po celej Európe, spoznávať jej kultúrne dedičstvo a rozvíjať svoje vlastné znalosti a zručnosti.

Prihlásiť sa môžu všetci mladí ľudia z členských krajín Európskej únie vo veku 18 rokov. Prihlášky treba podať do 28. novembra 2019 do 12.00 h SEČ. Všetci prihlásení budú "bojovať" o možnosť cestovať po Európe v období od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020.

Témou je aj udržateľná zelená Európa

Komisia prostredníctvom predošlých troch kôl podávania prihlášok udelila 50 000 cestovných poukazov, pričom záujem využiť túto iniciatívu doteraz prejavilo približne 275 000 mladých Európanov. V porovnaní s predošlými výzvami, v rámci štvrtého kola dostane možnosť zapojiť sa do iniciatívy DiscoverEU ďalších 20.000 mladých cestovateľov.

Eurokomisár zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics pri tejto príležitosti vyzval všetkých mladých ľudí z každého regiónu Európy, aby sa prihlásili a využili príležitosť zažiť slobodu cestovania po celej Únii, rozvíjať dôležité zručnosti, objavovať bohaté kultúrne dedičstvo Európy a nájsť si nových priateľov.

V prípade záujmu budú mať účastníci iniciatívy DiscoverEU na svojich cestách možnosť zapojiť sa do rôznych organizovaných podujatí. Aktivity v rámci tejto iniciatívy majú každý rok osobitnú hlavnú tému, ktorá je spojená s prioritami Európskej únie. Témou na rok 2019 je „Učiť sa o Európe", na budúci rok ňou bude „Udržateľná zelená Európa".

Aké sú podmienky?

Všetci uchádzači musia k 31. decembru 2019 dovŕšiť vek 18 rokov, byť občanmi EÚ a byť pripravení vydať sa od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 na cestu v trvaní najviac 30 dní. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež.

Všetky žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie uchádzačov zo všetkých členských krajín. O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v januári 2020. Základom výberového konania je kvíz zameraný na všeobecné znalosti o Európskej únii.

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac päťčlennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou, je však možnosť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty a vo výnimočných prípadoch aj leteckú dopravu, aby túto šancu mohli využiť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch.