Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najslávnejšie osmorčatá máju 10 rokov. Ich mamu každý podceňoval, ona ich výchovu zvládla aj sama

Najslávnejšie osmorčatá, ktoré prišli na svet v roku 2009, majú už desať rokov. Pozrite sa, ako sa im darí.

— Foto: Instagram/nataliesuleman

LOS ANGELES 24. októbra - Keď v roku 2009 médiami prebehla správa, že Američanka Nadya Suleman porodila osemtorčatá, spustila sa vlna kritiky. Mladá žena bola umelo oplodnená, nemala partnera a doma ju čakalo ďalších šesť detí. Ľudia ju podceňovali a hovorili o nej, že je nezodpovedná.

Nadya Suleman Foto: Dailymail.co.uk

O deti takmer prišla

Po pôrode sa snažila získať pre svoje deti peniaze všemožnými spôsobmi. Dokonca sa živila ako striptérka a objavila sa aj vo filme pre dospelých. Octomama, ako ju prezývali v médiách, sa v náročnom období stala závislá od liekov a takmer o deti prišla. Dnes sa jej však darí a spolu so svojimi 14 deťmi vedie spokojný život.

Ako žije dnes?

Mnohopočetná matka pracuje ako poradkyňa pre ženy, ktoré majú problémy. V rozhovore pre Inside Edition Suleman pripustila, že má isté „finančné ťažkosti“, ale že jej deti sú jej „najväčšou radosťou“, „doslovnými anjelmi“ a že si bez nich nedokáže predstaviť život.

Každé ráno vstáva o piatej

Bežný deň v ich rodine opisuje ako „šťastný chaos“. Nadya vstáva o piatej, aby prichystala deťom raňajky. Po tom ich všetky naloží do veľkého Fordu E-350 a odvezie ich do školy. Ide do práce a potom opäť rýchlo uteká po deti. Pripraví im večeru a keď deti okúpe a ony zaspia, venuje sa domácim prácam. Avšak každé jedno z nich má zadelenú úlohu, aby jej uľahčili starostlivosť o domácnosť.

Desaťročné deti jej pomáhajú umývať riad, zbierať bielizeň a poctivo sa pripravujú do školy bez toho, aby ich musela napomínať. Zdá sa, že odhodlaná mama dokázala, že sa všetci mýlili a o svoje deti sa dokáže svedomito postarať.