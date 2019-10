TASR

NHL: Eichel prispel k triumfu Buffala štyrmi bodmi, Vancouver rozdrvil Los Angeles

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na štvrtok na ľade Buffala Sabres 4:5 po predĺžení.

Jack Eichel sa raduje so spoluhráčmi z Buffala — Foto: TASR/AP

New York 10. októbra (TASR) - Hostia absolvovali predĺženie aj vo svojom treťom vystúpení v novej sezóne NHL. Slovenskému reprezentantovi Tomášovi Tatarovi zápas nevyšiel, bodovo sa nepresadil a obe jeho dvojminútové vylúčenia domáci potrestali. Prvou hviezdou stretnutia sa stal kapitán Sabres Jack Eichel, ktorý k dvom gólom pridal dve asistencie.

O triumfe "šablí" rozhodol strelou z pravého kruhu na vhadzovanie Marcus Johansson. Buffalu sa pod vedením nového trénera Ralpha Kruegera darí. Z úvodných štyroch zápasov vyťažilo sedem bodov a je na čele Atlantickej divízie.

Otočili nepriaznivý vývoj

„Po prvej tretine sme prehrávali 1:2, no podarilo sa nám otočiť nepriaznivý vývoj a získať cenné dva body. Zdolali sme veľmi kvalitný tím, ktorý hrá rýchlo, vie narábať s pukom a dobre forčekuje," uviedol Eichel pre akreditované médiá.

Stopercentnú bilanciu si udržala Philadelphia Flyers. Vo svojom druhom zápase v ročníku doma zdolala New Jersey Devils 4:0. Brankár Carter Hart vykryl všetkých 23 striel a pripísal si na konto prvý shutout v profilige.

„Je to pre mňa významný míľnik, víťazstvo je však dielom celého kolektívu. Teší ma, že sme potešili našich fanúšikov, od začiatku sme išli za našim cieľom," pochvaľoval si Hart. "Diabli" sa z plného bodového zápisu netešili ani do tretice. "Dnes rozhodli presilovky Philadelphie, v ktorých sme inkasovali dva góly. V druhej tretine sme sa ťažko dostávali do útočného pásma, vpredu sme neboli nebezpeční," priznal tréner New Jersey John Hynes.

Emotóvny duel pre nástupcu Sedinovcov

Hráči Los Angeles Kings podľahli vo Vancouveri 2:8. Canucks dosiahli štyri zásahy v tretej tretine v rozmedzí deviatich minút. Zápas mal špeciálnu príchuť pre Boa Horvata, ktorý prvýkrát nastúpil s kapitánskou páskou.

„Bol to pre mňa veľmi emotívny moment. splnil sa mi sen," neskrýval dojatie 24-ročný center, ktorý sa stal 14. kapitánom v klubovej histórii Vancouveru a nástupcom Henrika Sedina.