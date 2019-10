TASR

Operácia exprezidenta Kisku bola podľa jeho slov úspešná

Operácia bývalého prezidenta SR Andreja Kisku bola podľa jeho slov úspešná.

Andrej Kiska — Foto: Facebook/Andrej Kiska – Za ľudí

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na sociálnej sieti v utorok poďakoval lekárom a doplnil, že sa cíti výborne. Kisku operovali v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

„Zákrok sa uskutočnil štandardným spôsobom a bez komplikácií. Trval asi 3,5 hodiny. Pacient sa zatiaľ cíti dobre a zostáva v NÚSCH na ďalšom pozorovaní," povedala hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková. O ďalšom postupe lekári rozhodnú na základe zdravotného stavu počas noci a stredy (2. 10.).

Podľa exprezidenta išlo o malý rutinný zákrok. „Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," vysvetlil v pondelok (30. 9.). V nemocnici by mal podľa svojich slov zostať dva až tri dni.