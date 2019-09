TASR

Dnes o 09:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prípravné zápasy NHL: Ružička skóroval, Daňo s asistenciou, Studenič putuje na farmu

Slovenský hokejista Adam Ružička sa strelecky presadil v noci na pondelok v prípravnom zápase NHL, v ktorom jeho Calgary prehralo na ľade Winnipegu 1:4.

Slovenský hokejista Marián Studenič (vľavo) a americký brankár Cory Schneider, archívna snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

New York 23. septembra (TASR) - Dvadsaťročný útočník vyrovnal v 46. minúte v presilovke na priebežných 1:1, keď sa po nečakanom odraze puku ocitol na chvíľu sám pred súperovým brankárom a zakončil presne ponad jeho betón. Bol to však jediný gól Flames. Ružička počas 15:13 min na ľade vyslal na domácu bránku tri strely a zaznamenal jednu mínusku.

Zo Slovákov bol v noci v akcii aj Marko Daňo, ktorý si pripísal jednu asistenciu pri prehre jeho Columbusu 3:5 na ľade St. Louis. Daňo odohral 13 minút, prezentoval sa dvoma strelami a zapísal si až tri plusky.

Výsledky prípravných zápasov NHL: St. Louis - Columbus 5:3 /DAŇO za hostí 0+1/ Detroit - Pittsburgh 3:2 pp Colorado - Minnesota 3:2 pp a sn Winnipeg - Calgary 4:1 /RUŽIČKA za hostí 1+0/

Studenič začne sezónu na farme

Slovenský hokejista Marián Studenič už nepokračuje v predsezónnom kempe New Jersey Devils. Vedenie klubu NHL ho poslalo do farmárskeho tímu Binghamton Devils a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League (AHL). New Jersey zúžilo v noci na pondelok káder na 29 mien, okrem Studeniča skončilo v kempe aj ďalších 19 hráčov.

Dvadsaťročný slovenský krídelník stihol v príprave odohrať dva zápasy, v ktorých sa bodovo nepresadil. Na svoju šancu v NHL si tak ešte bude musieť počkať. Účastník tohtoročných MS na Slovensku odohral v AHL aj celý minulý ročník, v 64 stretnutiach v drese Binghamtonu nazbieral 13 gólov a 15 asistencií. Informáciu priniesol portál nj.com.