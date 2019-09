Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní V škôlke pri Nitre trávia deti väčšinu času vonku. Učia sa rešpektovať a chrániť prírodu

Materská škola učí detičky ako chrániť životné prostredie. Vďaka vychovávateľkám trávia deti viac času v prírode.

Deti si užívajú pobyt v prírode — Foto: Archív: MŠ Čápor

ČÁPOR 17. september - Materská škola je pre deti veľmi dôležitá. Je to prvý krok, kedy tí najmenší začnú tráviť čas aj bez rodičov a spoznávajú svet okolo seba. Detičky tu majú príležitosť naučiť sa deliť sa s ostatnými, počúvať aj iné osoby okrem rodičov a blízkej rodiny a pripraviť sa na to, čo ich bude čakať v škole.

Deti v škôlke sa učia ako chrániť životné prostredie — Foto: Archív: MŠ Čápor

Materské školy sa líšia v tom, aký spôsob si zvolia na výchovu detí. V MŠ Čápor dbajú na to, aby rozvíjali u detí environmentálne cítenie a zmysel pre ochranu životného prostredia. Vďaka rôznym aktivitám sa naučia, ako zveľaďovať prostredie a ako ľudia vplývajú na prírodu. Nové poznatky získavajú nielen vďaka učebniciam, ale aj vďaka inovatívnym metódam.

V škôlke trávia deti väčšinu času v prírode — Foto: Archív: Materská škola Čápor

Spánok na čerstvom vzduchu má mnohé benefity. Poznajú to aj mamičky, ktoré uspávajú svoje ratolesti vonku. Podobnú metódu si zvolili aj vychovávateľky v materskej škole v Čápori. „Keď sa nám v lete chce, zoberieme penové matrace a dáme deti do tieňa pod stromy odpočívať. Ide konkrétne o deti predškolského veku, keďže nosiť lehátka tým najmenším by nebolo dosť dobre realizovateľné," vysvetľuje Ivana Malíková pre Dobré noviny. Práve ona prišla s týmto nápadom, aby spestrila detičkám deň. „Sme škôlka zameraná na enviroment a minulý rok sme značne preferovali vonkajšie aktivity. Chceli sme čo najviac času tráviť vonku." Práve táto štátna škôlka môže ísť príkladom aj pre ostatné materské školy, ktoré majú možnosť byť s deťmi v prírode.