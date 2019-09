TASR

Bratislava: Dobrý trh sa uskutoční na 23 miestach, novinkou sú vratné poháre

Súčasťou podujatia bude aj detský trh.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 15. septembra (TASR) – Dobrý trh sa v nedeľu uskutoční na 23 miestach v susedstve Panenskej ulice. Od Suchého mýta až po Svoradovu bude pre návštevníkov pripravených viac ako 130 stánkov, dve gastro zóny a bohatý program. Za organizátorov o tom informovala Lívia Gažová.

Novinkou trhu sú vratné poháre. "Napriek tomu, že sme na Dobrom trhu vždy dbali na to, aby kompostovateľné poháre naozaj skončili v komposte, stále sú to jednorazové obaly, ktorých použitiu by sme sa mali vyhýbať. Preto sme sa rozhodli, napriek náročnejšej logistike, zaviesť vratné poháre, ktoré možno používať znova a znova,” hovorí programová riaditeľka podujatia Illah van Oijen.

Pri príležitosti 70. výročia založenia Vysokej školy múzických umení vystúpia v parčíku Svoradova jej študenti a absolventi. V opustenej nemocnici na Zochovej sa uskutoční koncert kapely Don"t trust butterflies. Po prvý raz sa do akcie zapojí Galéria Statua sídliaca v Pálfyho paláci. Svoje brány premiérovo otvorí aj Základná škola s materskou školou Milana Hodžu na Podjavorinskej.

Vo dvore Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta sprístupnia počas trhu oddychovú zónu. Jej návštevníkom zaspievajú Konvergencie a Dorota Nvotová. Súčasťou podujatia bude aj detský trh.

Na trhu sa bude prezentovať aj októbrová konferencia WhatCity? Mesto bez odpadu o cirkulárnej ekonomike v mestách. Hosťami diskusie Miloty Sidorovej na tému život na predmestí budú architekt a developer Boris Hrbáň, urbánny geograf Pavol Šuška, komunitná developerka Illah van Oijen a podnikateľka z Bernolákova Barbora Gažová.

V rámci susedského programu budú môcť návštevníci nazrieť napríklad do otvoreného ateliéru umelca Andreja Augustína či vypočuť si unikátny harfový koncert v showroome Konsepti na Zochovej.

Podujatie sa uskutoční od 10.00 do 17.00 h na Panenskej a Podjavorinskej ulici.